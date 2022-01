Atac suburban la adresa lui Novak Djokovic, la o televiziune din Australia: “Este un mincinos cretin!” Video

Victoria lui Novak Djokovic în procesul de luni nu a liniştit deloc apele în Australia, iar tenismenul a devenit o adevărată persona non grata la Antipozi. După ce a primit undă verde să se antreneze pentru Australian Open 2022, doi prezentatori ai unei televiziuni australiene au fost filmaţi când foloseau cuvinte vulgare la adresa sârbului.

În timpul unei pauze publicitare, doi prezentatori ai televiziunii “Channel 7” au avut fost filmaţi, fără să ştie, când discutau despre cazul lui Novak Djokovic.

“Oricum priveşti, Novak Djokovic este un mincinos cretin. Este regretabil că toată lumea a fost lângă el. Nici nu cred că a fost pozitiv (n.r. la COVID-19). Nu cred că acel formular e adevărat”, a fost atacul Rebeccăi Maddern

“Este un idiot. Ne spune rahaturi, scuze de rahat şi minciuni de rahat. Cred că o să scape cu totul”, a continuat Mike Amor, celălalt prezentator al emisiunii.

