Atac terorist lângă Tel Aviv, un mort și 18 răniți. Un palestinian a lovit cu mașina toți oamenii pe care i-a întâlnit în cale

O femeie în vârstă de 79 de ani a fost ucisă într-un atac în Ra’anana, o așezare situată la nord de Tel Aviv. Presa israeliană scrie că 18 persoane au fost rănite, iar starea a patru dintre ele este gravă. Poliția a arestat doi teroriști, ambii originari din zona Hebron.

Teroriştii erau rude şi lucrau la o spălătorie auto

Suspiciunea inițială a fost că un terorist singuratic, aflat la volanul unei mașini, i-a lovit mai întâi trecătorii de pe strada Harushot, apoi a continuat spre strada Ahozeh, unde a lovit alți civili, iar . Ulterior, poliția a raportat însă arestarea a doi teroriști – rude și rezidenți ilegali din așezarea Bnei Naim, din zona Hebron. Potrivit poliției, cei arestați sunt Ahmed Zidat (24 ani) și Mahmoud Zidat (44 ani).

Poliția a mai transmis că unul dintre teroriști “a schimbat trei vehicule în timpul incidentului”. Potrivit purtătorului de cuvânt al Districtului Central, acesta a deturnat o mașină de la spălătoria auto unde lucra, a lovit mai multe persoane, apoi a luat o altă mașină, din care a scos cu forța un femeie pe care a înjunghiat-o. “A înjunghiat-o pe femeie, a aruncat-o afară din vehicul și a continuat să conducă”, a spus Drora Levin, un martor ocular al incidentului.

Ulterior atacatorul a fost arestat, iar un deasupra zonei unde a avut loc incidentul. Purtătorul de cuvânt al poliției, Eli Levy, a declarase anterior: „Am deplasat forțe numeroase în zonă şi unități speciale pentru a înțelege amploarea incidentului”.

Hamas a salutat atacul terorist și a transmis luni după-amiază: „Confirmăm că Operațiunea Ra’anana, desfășurată de eroii poporului nostru palestinian, este un răspuns firesc la masacrele ocupației naziste și la agresiunea sa continuă împotriva poporului nostru în Cisiordania și Fâșia Gaza”.

Sarit, care se afla în apropierea stației de autobuz de pe strada Achoza, a povestit cum a decurs atacul: „Oamenii stăteau în stație, iar la un moment dat a venit o mașină albă și i-a pulverizat într-o clipă”.

Un alt martor ocular, Eli Gutman, a spus: „Eram lângă staţie, mă pregăteam să traversez către cafeneaua de vizavi, când o mașină albă a accelerat puțin înainte de stație și apoi a intrat în plin în oameni şi s-a oprit într-un zid”.

“Lucrez aici într-o clinică, o clinică pentru diabetici. Atacul s-a petrecut la câțiva metri de clinică”, povesteşte un alt martor, Eden Arfi. “Eu și o rudă a unui pacient am auzit o bubuituă, ca un accident de mașină, iar celălalt a strigat: ‘Atac, atac’. Nu l-am crezut la început, pentru că cine se gândește imediat la un atac?

Apoi am văzut un terorist, nu i-am văzut fața, dar l-am văzut înjunghiând. Era în frenezie și voia să rănească cât mai mulți. A fugit de la locul faptei în câteva secunde. Clinica era plină de lume, iar de îndată ce mi-am dat seama că este un atac terorist, am intrat repede, am alergat la geantă, am scos cheile și am încuiat ușa imediat. Au fost pacienți care nici măcar nu au înțeles de ce le-am încuiat ușa și nu i-am lăsat să iasă. Am deschis abia după ce au venit forțele de ordine”, a adăugat martorul.