Atacantul pe care Petrolul îl ia din SuperLiga. Exclusiv

Petrolul Ploiești este surpriza de până acum a campionatului. Echipa antrenată de Florin Pîrvu este pe locul 3 în SuperLiga după primele șase etape. „Lupii galbeni” vor să continue trendul ascedent și tocmai de aceea mută în perioada de mercato.

Mihai Roman, de la FC Botoșani, la Petrolul

FANATIK a aflat în exclusivitate numele atacantului pe care îl ia Petrolul Ploiești. Este vorba despre Mihai Roman II, de la FC Botoșani. Din informațiile obținute de site-ul nostru, vârful în vârstă de 31 de ani va ajunge în seara zilei de marți, 22 august, la Ploiești pentru a semna cu „găzarii”.

Roman II nu este la prima sa experiență pe „Ilie Oană”. Atacantul a mai jucat pentru Petrolul în perioada 2011-2014, atunci când, în 18 meciuri, a oferit o pasă decisivă, fără să marcheze însă vreun gol. Roman II era liber de contract după despărțirea de FC Botoșani.

Cu 11 puncte, Petrolul este la trei puncte în spatele liderului FCSB. În primele 6 runde, gruparea prahoveană a făcut mai multe victime, reușind Rapid și FC U Craiova 1948.

„Prefer mâine să îl am la antrenament”

FANATIK a aflat astfel că Mihai Roman II este jucătorul pe care îl aștepta Florin Pîrvu. Tehnicianul Petrolului a vorbit despre FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„(n.r. mai aduceți ceva?) Da. Sunt discuții, dar nu vă pot spune în momentul de față. Sunt discuții, o să vedeți mâine cel mai probabil. Este un jucător din SuperLiga.

Eu sper să se închidă, era 90, 90 și ceva la % închis, dar prefer mâine să-l am la antrenament. Joacă de la jumătate în față, este jucător cunoscut”, a declarat Florin Pîrvu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Obiective mărețe la Ploiești

Pîrvu a vorbit și despre obiectivele pe care le au ploieștenii în acest sezon. Deși e la al doilea an la rând pe prima scenă fotbalisitcă din România, Petrolul vrea în play-off și vrea să câștige Cupa României.

„Pentru noi este al doilea an de SuperLiga. Așa cum am vorbit cu conducerea clubului și acesta este un an de tranziție. Clar, avem obiective. Obiectivul din campionat este să ne clasăm mai bine decât în sezonul trecut.

Un alt obiectiv pentru noi este Cupa României, cu siguranță. Dacă noi vom fi acolo în față cu siguranță nu ne vom da la o parte. Trebuie să rămânem echilibrați, pas cu pas, pentru noi încă este un an de tranziție și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta.

(n.r. obiectiv câștigarea Cupei României) Da, ne-am îndeplini un obiectiv. Bineînțeles și în campionat să ne clasăm bine. Totuși, în sezonul trecut, primul nostru an în SuperLiga, ne-am bătut până în ultimele etape la câștigarea play-out-ului, neavând licența de UEFA.

Noi ne-am bătut totuși până în ultima etapă să câștigăm play-out-ul. Am terminat pe locul 8, iar în sezonul acesta locul 7 ar fi un obiectiv pentru noi. Dacă suntem în față, cu siguranță nu ne vom da la o parte”, a mai spus antrenorul Petrolului.