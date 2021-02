Atanas Trică, pe urmele lui Ilie Balaci la U Craiova: „Pot să joc mai bine decât tine, bunicule!”. Exclusiv

Atanas, fiul lui Eugen Trică și nepotul regretatului Ilie Balaci, a ajuns la Universitatea Craiova. Fostul fotbalist a dezvăluit faptul că fiul său a refuzat să se transfere la echipa lui Mititelu în urmă cu un an și jumătate, când tatăl său era antrenorul echipei din Liga 2.

Nepotul marelui Ilie Balaci, fiul lui Eugen Trică şi al Lorenei Balaci, Atanas Trică, a semnat un contract cu gruparea din Bănie și momentan evoluează la echipa a doua a clubului, unde a marcat deja primul gol. Atanas însă vrea să debuteze în Bănie cât mai repede în Casa Pariurilor Liga 1.

Eugen Trică, tatăl lui Atanas, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre atacantul de doar 16 ani și 1,91 metri, iar fostul jucător al Universității Craiova, Steaua și CFR Cluj crede se poate transfera în viitor pe 40-50 de milioane de euro!

Atanas Trică la Universitatea Craiova, pe urmele lui Ilie Balaci și Eugen Trică. Interviu exclusiv marca FANATIK

– „Un moment special! Îmi doresc doar să fie sănătos. Talent are. E o mândrie și ar fi cea mai mare bucurie să ajungă fotbalist de top. Să joace puțin în România, apoi să plece afară să joace și să prindă un transfer pe 40-50 de milioane de euro! Chiar cred că poate și va fi un jucător foarte, foarte bun! Îl ajută fiziciul e un număr nouă, care aproape a dispărut din fotbalul românesc și chiar și în Europa.

E jucător de execuție, are ambele picioare și dă foarte bine la poartă. Are de asemenea o lovitură de cap foarte bună. Până acum joacă titular la echipa a doua, ceea ce e excelent la vârsta lui. Totul trebuie luat pas cu pas și cei de la Craiova au grijă cu el.

„Mi-a plâns patru ore după ultimul amical!”

Presiunea și-o pune el. Eu nu pun presiune pe el. L-am luat acum două zile după meciul amical și mi-a plâns patru ore că n-a dat gol! El își pune singur presiune pentru că vrea să marcheze meci de meci. Zice că e atacant și suferă când nu marchează. Eu i-am spus că trebuie să facă și alte lucruri pentru echipă: să nu piardă mingea, să redubleze, să plece mai departe și să contribuie la jocul echipei. Asta face un atacant în 2021, nu dă doar goluri. Golul e un bonus.

Lumea nu trebuie să mai vorbesc despre ca fiind nepotul lui Ilie Balaci și băiatul lui Eugen Trică! Lucrurile astea nu mai contează. El vrea deja să debuteze la echipa mare, dar are doar 16 ani jumate! Trebuie să avem grijă de el. Are calități, are fizic. El trebuie ușor-ușor să crească și să aibă răbdare. Mai ales că acum a dat de antrenamente mult mai intense față de ce era la juniori.

Poate debuta în acest sezon la echipa mare?

– Posibil, dar totul depinde numai de el! Are susținerea tuturor. Că îl bagă 15-20 de minute nu contează, dar trebuie să se pună în slujba echipei. Are din caracterul meu și al bunicului său, Ilie Balaci și suferă când joacă sau nu marchează.

Eugen Trică rememorează o discuție între Atanas și Ilie Balaci: „Pot să joc mai bine decât tine, bunicule!”

Seamană cu Ilie Balaci sau cu tine?

– Da, seamănă cu el și cu mine. Cum lovește mingea… Poate lovește mingea mult mai bine! Are tehnică de preluare a mingii, pe coapsă, piept… Trebuie să prindă forță, să învețe să protejeze mingea și să folosească brațele. Vrei să îți spun ceva? Atanase a zis la un moment dat când era mai mic se ciondănea cu bunicul, cu Ilie Balaci: „Pot să joc mai bine decât tine!”, îi spunea și întradevăr lovește mingea foarte, foarte bine. Are o mentalitate bună, tupeul ăla pozitiv și un spirit de învingător! Ilie tot așa, suferea mult și ca jucător și ca antrenor. La fel și eu. Când pierdeam ne închindeam în noi. Așchia nu sare departe de trunchi!

Era apropiat de Ilie Balaci când venea vorba de fotbal?

– Normal! Stăteam casă în casă! Discutau mereu, toți vorbeam tot timpul despre fotbal și cu Lorena. În familie se vorbea tot timpul de fotbal! Părerile erau împărțite: Ilie avea o părere, eu o părere, știi cum e… până ajungeam la un consens (n.r. râde)! Eu eram generația mai tânără, el era generația mai experimentată. La noi tot timpul era o ciondăneală de asta pozitivă în familie! Ce făcea el ca jucător, ce făceam eu și așa mai departe.

„Am vrut să îl iau la echipa lui Mititelu și nici nu a vrut să audă!”

Atanas ține cu Universitatea Craiova?

– Daa! El e cu Craiova! Am încercat să îl iau la echipă la Mititelu și nici nu a vrut să audă! La un moment dat se pusese problema acum vreun an și jumătate când antrenam eu pe FC U. Am vorbit și cu patronul și a fost de acord imediat! Numai că nu a vrut el! El zice că e cu Universitatea Craiova.

Are toate încrederea din partea antrenorilor Gușatu și Vrăjitoarea, care știu foarte bine ce înseamnă să fii atacant și îl ajută cu tot ce pot. Repet, trebuie răbdare. El rămâne 15-20 de minute după antrenament. Ca atacant trebuie să nu pierzi mingea. Atunci te schimbă antrenorul. Lucrul ăsta l-am învățat de la Victor Pițurcă! Trebuie să ții de minge, să creezi spații, să tragi adversarul după tine, sunt multe chestii!”, a spus Eugen Trică în exclusivitate pentru FANATIK.

„El a fost un bunic exemplu, întotdeauna a avut grijă de mine și nu a vrut să-mi lipsească nimic. A vrut să-mi fie bine întotdeauna. n ceea ce privește fotbalul, nu mi-a dat un sfat anume. Îi mai arătam videoclipuri cu mine când băteam lovituri libere și îi ceream părerea” – spunea Atanas Trică într-un interviu pentru FANATIK