Eugen Neagoe este liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova de la începutul sezonului, anunțată în exclusivitate de FANATIK. , iar „Geană” se potrivește perfect descrierii făcute de finanțatorul din Bănie.

“Ați lucra cu Adrian Mititelu?” Cum răspunde Eugen Neagoe la un posibil interes al FCU Craiova

Fără antrenor principal, FC U Craiova 1948 a dat de pământ în ultima etapă cu Farul Constanța, scor 4-0. Forțată de regulament să numească un antrenor cu licență Pro pe bancă, Adrian Mititelu Jr. a venit cu detalii la FANATIK SUPERLIGA și a mărturisit că poartă negocieri cu un tehnician român care este liber de contract.

ADVERTISEMENT

„Răspund la orice telefon indiferent de unde este. (n.r. dacă v-ar suna domnul Mititelu?) Nu știu ce s-ar întâmpla, chiar nu poți să îți răspund la întrebarea asta. Nu știu pe ce liste sunt, dar sincer chiar nu m-am gândit.

De dimineață când am plecat de acasă am vrut să mă concentrez, m-am focusat doar pe cursurile pe care le avem la Federație. Sunt la Federație, suntem într-o pauză.

ADVERTISEMENT

Sunt niște cursuri pentru reînnoirea licenței Pro. Ok, eu o am valabilă până la 31 decembrie 2024, dar dacă tot sunt liber profesionist am vrut să vin”, a declarat Eugen Neagoe, la FANATIK SUPERLIGA.

După ce a preluat-o pe Universitatea Craiova, în iarna trecută, . Patronul din Bănie preciza la acea vreme că antrenorul își schimbă preferințele în ceea ce privește războiul pentru identitate și palmares dintre FC U Craiova 1948 și Universitatea Craiova în funcție de echipa de la care primește ofertă.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe dă frâu discuțiilor: „Vorbesc cu toată lumea”

Eugen Neagoe nu duce lipsă de oferte după despărțirea de Universitatea Craiova. „Geană” a fost aproape să revină pe banca lui U Cluj, însă antrenorul a fost refuzat de nucleul dur al suporterilor format din ultrașii Peluzei Sud, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Iarna trecută, Eugen Neagoe a plecat cu scandal pe banca Universității Craiova, iar în ciuda preferinței primarului Emil Boc de a-l readuce pe „Geană” la Cluj, suporterii s-au opus, iar Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca „șepcilor roșii”.

„Telefonul sună sigur și eu răspund la telefon așa cum v-am răspuns și vouă. (n.r. patronii din SuperLiga nu sună?) Mai sună și dintre patronii din prima ligă sau conducătorii din prima ligă. Da, dar eu vorbesc cu toată lumea, răspund la telefon, nu e secret”, a mai spus Eugen Neagoe.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe, impresionat de FC U Craiova 1948 după 4-0 cu Farul: „Nu mă așteptam”

La primul meci după demiterea lui Nicolae Dică, FC U Craiova 1948 a pierdut spectaculos cu Rapid, scor 3-5. Ulterior, în etapa a 8-a, oltenii au demolat-o pe campioana Farul, scor 4-0. Eugen Neagoe i-a lăudat pe olteni, însă nu se aștepta ca echipa din Bănie să înscrie de patru ori.

„M-ați întrebat de meciul de aseară. L-am văzut, dar nu mă așteptam să piardă cum au pierdut aseară cei de la Farul. FC U Craiova au jucători de calitate, dar nu mă așteptam să marcheze chiar 4 goluri și să nu primească.

Au jucat foarte bine, iar cei de la Farul modest. O echipă obosită, foarte obosită mi s-a părut, fără ritm. Asta este situația. Gică Hagi știe foarte bine ce are de făcut și cu siguranță va îndrepta lucrurile acolo”, a încheiat Eugen Neagoe, la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA poate fi vizionată LIVE în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO. În aceleași zile, de la ora 17:30, emisiunea poate fi urmărită ÎN PREMIERĂ pe pagina de facebook Horia Ivanovici, dar și pe canalul de Youtube FANATIK.RO.