Au apărut imaginile cu încăierarea dintre Loredana Chivu și Manuela de la Puterea dragostei. Fetele s-au bălăcărit pe litoral

Loredana Chivu și Manuela de la Puterea dragostei s-au încăierat serios pe plajă. Un cunoscut site monden din România a publicat imaginile cu cearta arprinsă și a adus noi detalii despre ce s-a întâmplat acolo, de fapt.

Imaginile cu Loredana Chivu și Manuela de la Puterea dragostei la un pas de bătaie au ieșit la iveală

Publicația wowbiz.ro a prezentat un videoclip (îl puteți vedea aici) cu răfuiala care a avut loc între cele două dive, o răfuială care la început părea o glumă, iar mulți nu au dat crezare știrii căci nu existau probe suficiente despre cele petrecute la mare.

Cele două au ridicat tonul atât de tare și s-au apropiat suficient de mult încât să îi pună în gardă pe cei care se ocupă de pază, așa că au fost despărțite în cele din urmă.

Inițial, se știa că fetele au fost date afară din clubul de la Mamaia, însă nu a fost chiar așa, căci s-ar fi potolit imediat după scandal.

„Nu ne-au dat afară, Loredana s-a dus la masa ei, eu am rămas la a mea. Dar ne-am pus câte doi bodyguarzi ca să nu se mai întâmple nimic. Nu pot să spun că m-am mai distrat seara aia, că nu mi-a picat bine scandalul, mai ales că eram nevinovată”, a declarat Manuela de la Puterea dragostei pentru Wowbiz.

„Loredana a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea”

Scandalul a fost negat inițial de Loredana Chivu, însă imaginile prezentate de site-ul mai sus menționat arată o altă realitate.

„Loredana Chivu a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea pe un live de-al Andreei Oprică, lucru care, evident, nu s-a întâmplat, nu am nimic cu ea. Era la două mese distanță de noi, a venit glonț la mine și m-a întrebat ce am cu ea. Credeam că glumește, prima oară, dup-aia m-am gândit că vrea să facă un scandal aiurea.

M-am ridicat de la masă și acolo , în club, am avut o dispută. Nu am apucat să ne batem, nu s-a ajuns până acolo, că au apărut bodyguarzii, dar nici nu mai era mult. Adică nu am apucat să punem vreuna mâna pe cealaltă, dar am avut un schimb de replici pe care nu pot să îl reproduc”, a adăugat Manuela.

