„Au făcut copiii noștri dinți!” Adrian Mititelu, mesaj special în plin scandal cu fiul său la FC U Craiova

de la FC U Craiova 1948 în urma eliminării din Cupa României. Duelul de la distanță continuă.

Adrian Mititelu nu îl mai menajează deloc pe Adrian Mititelu Jr. Ce melodie i-a dedicat fiului său

Adrian Mititelu i-a dedicat fiului său pe pagina de Facebook melodia „Maturitate” a lui Tudor Gheorghe: „Au făcut copiii noştri dinţi/ Muşcă din bunici şi din părinţi/ Muşcă din văzduh şi din pământ / Muşcă şi din morţii din mormânt”, sunt versurile din refren.

Apropiații patronului lui FC U Craiova 1948 i-au dat dreptate în comentarii și și-au exprimat părerea de rău că Adrian Mititelu a ajuns să se certe cu propriul său fiu din cauza fotbalului.

Adrian Mititelu a surprins după ce a declarat că se teme că fiul său va ceda echipa lui Mihai Rotaru: „Dacă renunț le facem pe plac dușmanilor. El (n.r. Adiță Mititelu) ar vrea să renunțe la tot dacă ar fi după el. Hai să-l vedem pe Rotaru că-i ia cineva echipa, că-i blochează afacerile și o mai ia de la capăt din Liga 4.

Am rămas surprins de declarațiile lui Adiță care îmi cere să-mi dau demisia. Eu pot pleca, dar nu vreau ca peste două luni să se închidă echipa sau să facă el vreo manevră cu Rotaru”.

Adrian Mititelu Jr. renunță la acțiunile lui FC U Craiova 1948: „Le urez multă baftă”

către o persoană din familie, așa cum FANATIK a dezvăluit: „Am cedat actiunile de la FCU astăzi. Formalitățiile vor fi finalizate săptămâna viitoare.

Numele persoanei căreia i le-am cedat este una apropiată și va apărea cel mai probabil în termen de două săptămâni schimbarea la Registrul Comertului. Le urez multă baftă în vederea evitării retrogradării!”.

Fiul lui Adrian Mititelu deținea 47,70967% din pachetul de acțiuni de la FC U Craiova 1948. Mititelu Jr. a împrumutat clubul cu 1,2 milioane de euro ultima oară, pe data de 16 noiembrie 2023, conform Monitorului Oficial din 21 februarie 2024.

A renunțat la acțiuni după ce a fost acuzat de Mititelu că va ceda echipa lui Mihai Rotaru

: „Am ascultat declarația tatălui meu. Eu aseară după meci am vrut sa îi fac un bine, nu un rău. Am încercat să nu am remușcări în timp că nu am încercat și asta. De 19 ani niciodată nu ne-am atribuit și noi o vină, mereu am căutat vinovații în altă parte.

Aici nu este vorba doar despre eșecul în fotbal, ci și de sacrificiile și eforturile care se află în spatele susținerii acestui club de fotbal, cu orice preț, chiar cu prețul distrugerii familiei.

Cred că am dat dovadă de bărbăție să spun lucrurilor pe nume, chiar dacă este tatăl meu și voi fi judecat pentru asta. Intenția mea a fost una de a face bine, chiar dacă abordarea a fost una dură. Am spus niște chestii generale, nu am intrat prea mult în detalii. Am vrut să arăt esența și să fim asumați”.