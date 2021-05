Aubameyang, dezvăluiri despre lupta cu malaria: „Am slăbit 4 kilograme. Familia s-a speriat când m-a văzut“

Pierre-Emerick Aubameyang a vorbit despre cât de greu i-a fost în perioada în care a fost bolnav de malarie. Atacantul s-a infectat în pauza intenaţională, la lotul Gabonului.

Aubameyang a vorbit despre lupta cu malaria: „Am slăbit 4 kilograme. Familia s-a speriat când m-a văzut“

Starul lui Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a ratat mai multe meciuri ale echipei sale în perioada recentă după ce s-a îmbolnăvit de malarie, când se afla în lotul Gabonului, pentru meciurile internaţionale.

Atacantul a vorbit în premieră, în presa din Marea Britanie, despre perioada în care a fost bolnav, mărturisind că a fost una extrem de grea, fiind nevoit să stea în pat, cu febră şi la limita depresiei.

„Mă simţeam foarte, foarte rău. Cred că niciodată în viaţa mea nu am fost atât de bolnav. Trei zile la rând, am avut febră, toată ziua şi toată noaptea, încontinuu. Nici măcar medicamentele nu aveau efect. Apoi, am vorbit cu doctorul şi i-am spus că trebuie să merg la spital. Trei zile am stat internat.

Eram foarte, foarte slăbit. Cred că am pierdut patru kilograme. Eram într-o stare foarte rea, iar familia s-a speriat când m-a văzut în halul acela“, a declarat Aubameyang.

Învoit de club în ianurie, pentru a avea grijă de mama sa

Malaria a fost ultima dintre problemele cu care starul lui Arsenal s-a confruntat în acest sezon, în care a marcat 15 goluri în 35 de partide, în toate competiţiile. În ianuarie a ratat mai multe partide ale „tunarilor“, după ce a primit liber de la club pentru a merge să-şi îngrijească mama bolnavă, iar în derby-ul cu Tottenham din martie a fost lăsat în pe banca de rezerve din cauza unor abateri disciplinare.

„Când am avut acea problemă cu mama, clubul a fost foarte bun cu mine. M-a lăsat să merg să o văd, ceea ce a fost foarte frumos“, a spus fotbalistul.

Aubameyang, principalul pericol pentru Villarreal

Atacantul gabonez va fi, cel mai probabil, titular în returul semifinalei de Europa League cu Villarreal, joi, de la 22:00, şi trebuie să aibă o evoluţie foarte bună pentru a-şi ajuta echipa să se califice în finala Europa League, de la Gdansk.

Unai Emery, actualul antrenor al lui Villarreal şi fostul de la Arsenal, este conştient de valoarea lui Aubameyang. „E un killer. A fost, este şi va fi întotdeauna. A lipsit din cauza bolii, dar acum a revenit. O să dea totul şi poate evolua la un nivel foarte înalt. Când se întâmplă asta, e foarte greu de oprit. Ne aşteptăm să-l vedem pe Aubameyang în cea mai bună formă“, a declarat Emery.

Arsenal – Villarreal se joacă joi, 6 mai, de la 22:00, în returul semifinalei de Europa League. În tur, spaniolii au câştigat cu 2-1 pe teren propriu, după ce au condus cu 2-0 la pauză (Trigueros 5, Albiol 29), iar pentru „tunari“ a punctat Pepe din penalty (73). Capoue de la spanioli şi Ceballos de la englezi vor lipsi, după cartonaşele roşii încasate în prima manşă.