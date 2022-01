Video. Cum a fost dat afară Augustin Viziru din serialul Vlad: “M-a deranjat. Ar fi fost frumos să primesc măcar un telefon”

În urma colaborării pe care a avut-o pentru serialului Vlad, Augustin Viziru a rămas dezamăgit de modul în care producătorii au ales să îi încheie contractul. Actorul a avut Covid și nu a mai putut participa la ultimele zile de filmare, așa că personajul său a fost scos din scenariu, fără să fie anunțat.

Augustin Viziru, scos din serialul Vlad, după ce a făcut Covid

„Toată echipa era un pic reticentă că nu mă cunoștea nimeni personal. Nu jucasem cu niciunul dintre actori. După o zi de filmare eram frați.

Am cunoscut mulți actori care veneau pe la filmări și făceau figuri, epatau și se dădeau mari. Când simțeam că trebuie să ajut, ajutam, când simțeam că trebuie să mă retrag, mă retrăgeam și după s-a schimbat toată situația. După ne-am înțeles până la final.”, a declarat actorul.

Pro TV nu l-a anunțat că scenariul a fost schimbat

Chiar dacă și-a făcut prieteni în timpul filmărilor, Augustin Viziru a rămas cu un gust amar chiar înainte de finalulizarea proiectului Vlad. Problemele au apărut în momentul în care actorul a făcut Covid și a fost nevoit să rămână acasă în izolare. Atunci, spune Augustin, personajul său a fost scos din scenariu, deoarece producătorii nu își permiteau să piardă o zi de filmare din cauza lui.

Deși înțelege că a fost o situație care trebuia rezolvată în timp util, Augustin a rămas dezamăgit după ce a fost contactat de persoana care se ocupa de plățile angajaților, spunându-i că trebuie să închidă contractul. Actorul susține că și-ar fi dorit ca măcar unul dintre producători să îl sune și să îl anunțe înainte de a fi eliminat din ultimul episod al serialului Vlad, care a fost difuzat la Pro TV pe 6 decembrie 2021.

“Așa am aflat că m-au scos din ultimul episod”

„Finalul a fost unul total neașteptat. Nu vreau să îi supăr, dar m-am îmbolnăvit de Covid. Eram acasă și primesc telefon de la contracte: ‘Augustine, să facem plata.’ ‘Păi cum să faci plata că mai am două trei zile de filmat?’ Eu mi-am negociat să nu-mi dea banii cu țârâita, măcar să înțeleg ceva din ei. Așa am aflat că m-au scos din ultimul episod, linia personajului era scrisă complet altfel.

Ce m-a deranjat este că nu am fost anunțat. Ceea ce mi s-a părut puțin ciudat, dar în același timp nu poți să pierzi o zi de filmare și să stai după mine. Totuși cred că ar fi fost frumos să primesc măcar un telefon să mă fi anunțat cineva”, a declarat Augustin Viziru în podcastul lui Radu Tibulca.

„Am avut atâtea dezamăgiri în viața asta”

În momentul în care semnează un contract, Augustin susține că se implică 100% și își dorește ca, la final, totul să iasă perfect. Actorul a mărturisit, în faptul că pune suflet în fiecare scenă și încearcă să își joace personajele cât mai bine, însă are pretenția ca și cei cu care colaborează să îi ofere la fel de mult respect.

„Eu de foarte mult timp am înțeles meseria asta și o tratez foarte serios. Eu îmi dau sufletul acolo. Eu în orice proiect joc și dacă trebuie să sar de la etajul trei și pot să îmi rup mâna, eu sar, nu am rețineri. Dau tot când filmez, pentru mine în primul rând.

Când nu primești același lucru, în schimb, e puțin frustrant. Am avut atâtea dezamăgiri în viața asta, încât nu prea mă mai pișcă chestiile minore. Nu sunt foarte mulțumit de cum au pus problema cu mine.”, a susținut Augustin Viziru.

“Degeaba joci tu bine, dacă restul joacă prost”

Actorul spune că a avut parte, de-a lungul timpului, de o mulțime de experiențe plăcute sau neplăcute, însă asta nu l-a făcut să renunțe la credințele sale. Augustin susține că toți actorii care sunt implicați într-un proiect ar trebui să facă performanță, nu doar câțiva dintre ei. Actorul ecunoaște că a avut momente în care colegii au încercat să îl încurce, dar de fiecare dată a reușit să rezolve problema.

„Toți am tras la aceeași căruță. Pentru mine, în orice proiect te implici, nu trebuie să fie despre tine. Este vorba despre proiect, trebuie să meargă proiectul. Toată lumea trebuie să fie bună. Că degeaba joci tu bine, dacă restul joacă prost. Eu așa joc. Am avut exemplu de la Dan Condurache. Până la Dan Condurache am mai avut actori care au vrut să îmi pună piedici, îmi mai schimbau replicile ca să mă bâlbâi, dar de fiecare dată când am avut momente de genul, am reușit să câștig. ”, a continuat Augustin.