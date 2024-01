Aurelian Chițu și-a fixat marele obiectiv la FC U Craiova: „Este tot ce îmi doresc acum”

Aurelian Chițu este pe val la FC U Craiova 1948, iar atacantul crescut de Gică Hagi le-a pus gând rău și celor de la Farul Constanța. Golgheterul grupării din Bănie își dorește să câștige primele confruntări din 2024 și să se apropie de calificarea în play-off.

Aurelian Chițu, planuri mari la FC U Craiova: „Primul gând este play-off-ul. Avem șanse mari”

în 2023, iar atacantul speră să continue să își ajute echipa cu goluri și în 2024. Acesta se gândește la play-off deja pentru că gruparea din Bănie s-a apropiat la trei puncte de Farul Constanța în clasament, formație care ocupă locul șase.

ADVERTISEMENT

FC U Craiova 1948 întâlnește Rapid, Farul Constanța și Dinamo în primele etape din noul an, iar Aurelian Chițu speră la victorii pe linie. Atacantul își dorește să câștige în Giulești după înfrângerea dureroasă administrată de elevii lui Cristianp Bergodi în Bănie.

„Primul gând îl am pentru play-off, la asta cred că ne gândim cu toții. Avem șanse destul de mari, cred că primele două meciuri vor fi foarte importante și decisive oarecum, sper să trecem cu bine peste ele. Mult mai important este să intrăm în play-off și pe urmă nu contează câte goluri voi marca.

ADVERTISEMENT

Normal că mă simt bine dacă marchez goluri și dacă va fi bine pentru echipa, va fi bine și pentru mine. Un început destul de greu pentru noi, am pierdut cu Rapid acasă într-un meci în care am făcut multe greșeli, să sperăm că în Giulești vom reuși să câștigăm, să venim acasă cu cele trei puncte.

Diferă, nu poți să spui că dacă i-am bătut de atâtea ori o să îi bătem și acum. Rapid este o echipă foarte bună, va fi un meci foarte echilibrat. Să sperăm că nici acum nu nu vor învinge în Giulești. Au un lot foarte bun, dar și noi avem o echipă bună. Sunt într-un moment bun, sper să continui tot așa”, spune Aurelian Chițu.

ADVERTISEMENT

Calculele pentru play-off: „Dacă pierzi cu Farul se duc la șase puncte, va fi destul de greu”

Speranța că se va califica în play-off cu să joace din ce în ce mai bine sub comanda lui Giovanni Costantino. Acesta și-a făcut și calculele înaintea primelor partide din SuperLiga.

„Jumătate și jumătate, deși nu m-am născut aici m-am acomodat foarte bine și îmi place foarte mult la Craiova. Nu pot să spun că am hobby în afară de fotbal, îmi plac filmele. Probabil aș fi personajul negativ dintr-un film, probabil asta mi-aș dori să joc.

ADVERTISEMENT

Am avut doi ani foarte buni, să sperăm că și pentru echipă va fi bine. Ne dorim de mult cu toții să reușim să ajungem în play-off. Să ajungem în play-off este tot ce îmi doresc acum, mai mult de atât vom vedea dacă vorbim și de cupele europene. Zic că primele două partide vor fi cele mai importante.

Rapid și Farul sunt în fața noastră, dacă vei reuși să le bați pe amândouă te apropii de ei și nu se îndepărtează. Dacă pierzi cu Farul se duc la șase puncte de tine, va fi destul de greu. Vom încerca să le câștigăm pe amândouă și vom vedea ce va ieși”, a declarat atacantul lui FC U Craiova.

Aurelian Chițu, despre principala favorită la titlu: „Cred că vor câștiga”. Atacantul vrea Cupa României Betano la Craiova

Aurelian Chițu este de părere că FCSB va câștiga titlul în SuperLiga după ce „roș-albaștrii” au încheiat anul 2023 la opt puncte de CFR Cluj. Totuși și atacantul oltenilor speră la un trofeu, acesta își dorește să câștige Cupa României Betano cu FC U Craiova 1948 în acest sezon.

„Cred că FCSB va câștiga, asta este părerea mea. Mai sunt echipe care pot încerca, dar în mare parte cred că ei vor câștiga anul ăsta. Pentru Farul cred că este important să intre în play-off prima dată și pe urmă cu siguranță vor aspira la mai mult.

Suntem încă în Cupa României, avem un meci greu cu Voluntari. Încercăm să ajungem cât mai departe, de ce nu și până în finală și să o câștigăm.

Nu știu dacă sunt un idol, m-am apucat pentru că ăsta a fost visul meu. Mi-a plăcut cel mai mult și îmi place în continuare să joc fotbal. Am fost la o echipă din Liga 5 acolo unde m-am născut, nu înțelegeam prea multe, doar îmi doream să joc fotbal”, a declarat Chițu.

Cum l-a schimbat neconvocarea în lotul României: „M-a ambiționat”

Aurelian Chițu a stârnit supărarea oficialilor de la FC U Craiova 1948 după ce nu a fost convocat de către Edi Iordănescu în ultimele partide ale naționalei. Acesta a declarat că această situație l-a ambiționat, iar în acest moment nu este cu gândul la un loc în lotul „tricolorilor” la EURO 2024.

„Este frumos, dar și foarte greu să lucrezi cu Gică Hagi. Presiune, așteptări mari. Cu Adrian Mititelu mă înțeleg foarte bine, am o relație foarte bună ca toți ceilalți. M-a ambiționat, dar nu este treaba mea să mă gândesc pe cine cheamă sau când te cheamă, încerci să joci fotbal și dacă va fi ceva cu atât mai bine pentru mine.

Am debutat la echipa națională mare cu Victor Pițurcă după am avut o perioadă mai grea din cariera mea când am plecat în Franța, așa este în fotbal. Amândouă (n.r. EURO 2024 și Cupa României Betano), dar cred că cel mai aproape ar fi Cupa României cu FC U”, a încheiat Chițu.