Va fi convocat Chiţu la naţionala României? Oficialii FC U Craiova, mesaj pentru Edi Iordănescu

Primul care a vorbit concret despre acest lucru a fost Adrian Mititelu Jr. Într-o intervenție în direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mititelu a remarcat cum Aurelian Chițu reușește să înscrie foarte multe goluri din acțiune, mai ales că FCU Craiova 1948 ”nu primește penalty” de obicei, astfel că valoarea lui nu poate fi contestată.

Va fi convocat Chiţu la naţionala României?

”Chițu este un jucător de națională, rețineți ce vă spun, dacă vrem să ne calificăm la Euro avem nevoie de Chițu. Este cel mai în formă jucător din ultimele 12 luni, a marcat 23 de goluri în total. Și nu a înscris niciun gol din penalty, că noi nu primim penalty”, a declarat Adrian Mititelu Jr. la FANATIK SUPERLIGA.

Acum, președintele oltenilor, Marcel Pușcaș, îi cere la rândul său lui Edi Iordănescu să îl convoace pe Chițu la echipa națională. Asta, înainte ca Pușcaș să-l laude pe deja faimosul Vladislav Blănuță, convocat deja la naționala de tineret. ”Ați fost informat de Daniel Pancu, vine cu o surpriză importantă, convocarea lui Blănuță. Cum vi se pare?

Pușcaș: Foarte bine face! O dată e o penurie de atacanți, nu poți ignora un puști de 1.92, ca vârf de atac, unul care a jucat în naționala Moldovei la U21. De ce l-ai ignora, ce ai avea decât pe el, pe Munteanu și pe Ianis?



Din cei tineri. Între Bîrligea și Chițu, la ora asta, mai în formă și mai omogen cu ceilalți jucători din echipa națională e Chițu. Dacă vrei să câștigi un meci, atunci recomand pe Chițu, decât pe Bîrligea, n-am spus că-i rău. Nu cred că-l va convoca, m-am exprimat acum două luni…

Mai glumesc cu el, doarme liniștit noaptea dacă nu e convocat, însă poate pierde Naționala. Să nu-l convoci pe golgheterul la zi al campionatului mi se pare puțin ciudat”, a declarat Pușcaș, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Tot pentru FANATIK, în exclusivitate, Aurelian Chițu mărturisea că și-ar dori nespus să ajungă la națională, însă pare resemnat că acest lucru se va întâmpla.

Aurelian Chițu visează la o convocare la națională

”Nu vreau să spun eu că sper la o convocare. Dacă voi merita, probabil că voi ajunge acolo. Nu sunt genul să mă rog de nimeni să mă ia! Sau să vorbească cineva pentru mine. Eu sunt liniștit și nu îmi plac chestiile astea. Dacă mă ia bine, dacă nu, pentru mine e același lucru. Nu avem de unde să știm cum ar fi fost dacă aș fi fost eu. Nu garantează nimeni… Mamă, mamă, ce aș fi făcut eu dacă eram chemat… Poate că așa e mai bine pentru echipa națională. O să mă uit la meciuri. Nu ratez niciunul”, a declarat atacantul pentru FANATIK.

