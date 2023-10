Golgheterul din SuperLiga, interviu pentru Fanatik: “Hagi m-a crescut ca om!”

Aurelian Chițu a renăscut la FCU 1948 Craiova și are un sezon de senzație: 7 goluri și 4 pase decisive în 12 etape. Inclusiv o reușită de senzație . După 6 luni în care nu a avut drept de joc, atacantul reinventat de Gică Hagi și-a regăsit forma și este golgheterul la zi în SuperLiga. În numărul din luna septembrie al revistei FANATIK puteți citi un interviu special cu Aurelian Chițu.

Aurelian Chițu la „raze X”, „cu bune și rele”. Interviu special în numărul din septembrie al revistei FANATIK

„Vârful” în vârstă de 32 de ani a plecat de jos, din satul Platonești, comuna Țăndărei și a fost remarcat de Hagi la un amical cu Unirea Slobozia. Chițu a crescut odată cu clubul lui Hagi, unde a petrecut aproape 10 ani.

ADVERTISEMENT

Monitorizat de PSV Eindhoven, a reușit un transfer de răsunet la Valenciennes în Ligue 1, la doar un an după debutul în Liga 1! Nu a reușit să se impună în Franța, însă tot Hagi l-a ajutat să își revină, așa cum a făcut-o cu atâția jucători.

A ajuns la Viitorul când echipa nici nu era înscrisă în campionat!

Cum au fost primii tăi pași în fotbal și perioada de juniorat la Slobozia?

– M-am dus singur la fotbal, eu mi-am dorit. Primii doi ani am fost la Slobozia. N-am avut juniorat și am jucat direct la seniori acolo. Nu pot să zic că am avut un idol, dar jucătorul meu preferat a fost Cristiano Ronaldo. Pe la 13-14 ani jucam prin ligile 4 și 5, pe la Țăndărei. A fost probabil și norocul meu că m-au văzut unii oameni și am ajuns la Slobozia și apoi m-a luat domnul Hagi pe la 17-18 ani.

ADVERTISEMENT

Așa ai ajuns la Viitorul?…

– M-au văzut într-un meci amical cu ei. Doar ce se înființaseră și nu erau înscriși într-un campionat. După acel meci m-au contactat și m-au anunțat că merg acolo. M-am bucurat să merg la Constanța. Nu cred că a fost vorba de nicio sumă de bani.

Prima întâlnire cu „Regele”: „Am fost foarte, foarte rușinos. Nu puteam nici să-l privesc”

Prima întâlnire și discuție cu Hagi cum a decurs?

– M-am întâlnit cu dânsul chiar când am fost să semnez contractul. Știu că am fost foarte, foarte rușinos și nu prea puteam nici să-l privesc. M-am bucurat că l-am văzut pentru prima oară. Era și normal lucrul ăsta. Chiar am jucat în primul lor meci oficial.

ADVERTISEMENT

Ai crescut și tu odată cu Viitorul. Cum a fost parcursul din Liga 3 în Liga 1?

– Am promovat în primul an din Liga 3 în Liga 2 și știu că am fost golgheterul echipei, am marcat 20 și ceva de goluri. Apoi am stat doi ani în Liga 2. Am reușit în cele din urmă promovarea.

Îți mai aduci aminte debutul în Liga 1?

– În 2012, meciul cu FC Brașov, 2-2. A marcat Cristea o „dublă”. Știu că am avut emoții și mă gândeam că nu e chiar așa ușor cum credeam eu. Noi eram foarte entuziasmați că jucăm în Liga 1 și ne-am dat seama că era nivelul mult mai ridicat.

„Am plecat de la Valenciennes pentru că nu eram fericit”

De la Platonești și Țăndărei ai ajuns la PSV Eindhoven…

– Da, a fost un stagiu, un schimb de experiență în Olanda. Am mers de la Viitorul o săptămână la PSV. Știu că am reușit și un gol într-un amical la echipa de tineret. Mi-au spus să merg acolo și să vedem cum e. Aveam două antrenamente pe zi. Era total diferit, eram copil și nu știam la ce să mă aștept. Dar nu știu să fi fost vorba de vreun transfer. Ei m-au monitorizat.

ADVERTISEMENT

La doar un an de la debutul în Liga 1 a venit transferul în Ligue 1…

– Da, marcasem opt goluri în acel sezon și mi-am dorit foarte mult să plec în Franța. Țin minte și acum când m-au anunțat cei de la Viitorul că mă doresc cei de la Valenciennes. Din păcate nu a fost cum mi-aș fi dorit eu. Era și un salariu foarte bun pentru mine, dar eram un copil, îmi doream să joc foarte mult și n-am avut răbdare. Asta îmi reproșez. Am vrut să renunț, contractul meu era pe patru ani. După un an am vrut să plec pentru că nu eram fericit.

Debutat de Pițurcă la națională într-un meci cu Australia

Nici răbdare n-ai avut…

– Se poate spune și asta. Acum, când mă gândesc, trebuia să am răbdare, pentru că era normal să am nevoie de o perioadă de adaptare, dar nu am înțeles asta. Eu eram obișnuit să joc meci de meci. Era puțin diferit. Aveam 21 de ani… aproape 21…

Deja debutasei la echipa națională a României…

– Domnul Pițurcă m-a convocat în stagiul de pregătire din Spania de la Marbella. Și am debutat într-un meci cu Australia. Am jucat apoi pe „Arena Națională” cu Trinidad Tobago. Fusesem ales și cel mai bun tânăr jucător al sezonului 2012-2013 în România. Mi-a plăcut foarte mult atunci. A fost foarte frumos, m-am simțit foarte bine și am fost foarte bucuros. Lui nea Piți i-a plăcut de mine, eram tânăr și m-a chemat. Mai jucasem câteva meciuri și la tineret.

Înapoi în tricolor? „Nu sunt genul să mă rog de nimeni!”

Crezi că meritai să fii convocat acum de Edi Iordănescu?

– , aș fi mers cu cea mai mare plăcere, dar nu e nicio problemă. A ales să nu mă cheme. Repet, pentru mine nu e nicio problemă. Cred că orice jucător își dorește să meargă la națională. N-a fost să fie, pur și simplu. Probabil va fi altă dată, sau dacă nu va fi niciodată, asta e.

Nu prea pari să mai ai speranțe…

– Nu vreau să spun eu că sper la o convocare. Dacă voi merita, probabil că voi ajunge acolo. Nu sunt genul să mă rog de nimeni să mă ia! Sau să vorbească cineva pentru mine. Eu sunt liniștit și nu îmi plac chestiile astea. Dacă mă ia bine, dacă nu, pentru mine e același lucru. Nu avem de unde să știm cum ar fi fost dacă aș fi fost eu. Nu garantează nimeni… „Mamă, mamă, ce aș fi făcut eu dacă eram chemat”… Poate că așa e mai bine pentru echipa națională. O să mă uit la meciuri. Nu ratez niciunul.

Cea mai frumoasă experiență din carieră: întâlnirea cu Zlatan Ibrahimovic

Cea mai frumoasă amintire din Ligue 1 și cel mai greu adversar direct?

– Păi debutul cu Toulouse și când am intrat în meciul cu PSG în ultimele 20 minute și am jucat împotriva lui Zlatan Ibrahimovic și celelalte vedete ale lor. Era campioana Franței și aveau jucători extraordinari. Am văzut și eu cum e fotbalul la nivel înalt și mi-am dat seama că trebuie să muncesc mai mult. Știu că era Jallet pe partea stângă. Era foarte rapid! Cred că a fost cel mai dificil adversar. Nu pot să spun că e un mare regret, pentru că dacă rămâneam în Franța poate nu mai ajungeam în Coreea de Sud. Pentru mine acolo a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea și mi-a plăcut cel mai mult. Așa a fost să fie, să plec și să vin să câștig titlul cu Viitorul.

A urmat împrumutul în Grecia la PAS Giannina…

– Acolo nu știu dacă a fost chiar vina mea. Am marcat golul victoriei în minutul 90 chiar la debut și pe urmă n-am mai jucat deloc. N-am înțeles. Am avut o discuție cu antrenorul și mi-a spus că sunt un jucător împrumutat și vor să joace mai mult cei de acolo. Nu aveau opțiune de cumpărare. Am așteptat să termin contractul și am plecat.

„Am ales prost Astra, deși mă dorea Răzvan Lucescu la Petrolul”

De ce te-ai întors în România și nu ai rămas „afară”?

– Îmi doream să joc meci de meci. Dar nici la Astra Giurgiu nu s-a întâmplat. Perioada aia a fost cea mai proastă pentru mine. Știu că m-a dorit și Răzvan Lucescu la Petrolul și am fost aproape să ajung acolo. Am început destul de bine și la Astra, dar acolo a fost vina mea și n-am fost cum trebuia să fiu pentru fotbal. Nu mai eram la fel de profesionist. Eram foarte tânăr și dezamăgit după experiența Valenciennes. M-a afectat și nu eram ce trebuie.

Ai plecat de la Astra și ei apoi au luat titlul cu Șumudică. Puteai să mai ai un titlu în palmares…

– Da, dar n-am regretat că nu am mai rămas. Așa a fost să fie și am mers la Viitorul. Domnul Hagi m-a vrut înapoi.

„Să lucrezi cu Hagi e diferit de orice alt antrenor din Liga 1”

Și ai decis să te întorci la Viitorul, unde l-ai avut prima oară antrenor pe Hagi.

– A fost o decizie bună! Să lucrezi cu Hagi e diferit de orice alt antrenor din Liga. Metodele dânsului de antrenament, tot ce se întâmplă acolo e diferit. E mult mai strict, îl știți pe domnul Hagi. Își dorește mult de la fiecare jucător și vrea tot timpul să câștige.

Te-a repus pe picioare Hagi și pe tine, cum s-a întâmplat cu mulți alții.

– Eram nepregătit și a fost o perioadă destul de grea și aceea, cel puțin prima parte. Jucam două, trei meciuri, apoi stăteam pe bancă, iar jucam două, trei meciuri… Aveam și o echipă foarte bună atunci. Primul an a fost, însă, tot așa de tranziție, apoi am început să joc foarte mult. Atunci mi-am revenit și am reușit să câștigăm și campionatul. Au fost niște momente foarte frumoase și jucam foarte bine.

„Hagi ne mai certa la antrenamente. Ne bucuram cu toții, sufeream cu toții!”

Ce ai învățat de la Hagi, care e și foarte dur?

– Foarte multe! Cel mai mult cred că am învățat tactic. Cam tot jocul, fază de apărare și atac. Nu știam nimic despre chestiile astea înainte. El m-a crescut ca om, ca să zic așa. Am stat aproape zece ani acolo. Te mai certa la antrenamente, dar astea sunt chestii normale. Pe oricine, nu numai pe mine. Ne bucuram cu toții și sufeream cu toții. Pune presiune mare pe tine și te face să devii mai bun. Acolo asta era, trebuie să faci față, au fost și mulți care au venit și au plecat foarte repede. Pe mine unul, m-a ajutat.

Care crezi că au fost cei mai buni jucători care au trecut pe la Hagi?

– Eu cred că generația aia când am câștigat campionatul. Acolo am jucat cel mai bun fotbal. Și echipa aceea, când am ajuns eu la Viitorul, era foarte bună. Cu Vlad Achim, Florin Cernat, Bănel Nicoliță…

Diferența dintre Viitorul 2017 și Farul 2023: „Acum au jucat direct pe poartă”

Poți să faci o comparație cu echipa care a luat titlul atunci și cea a Farului din sezonul trecut?

– E greu de spus… A fost destul de asemănător. Și atunci s-a jucat până în ultima etapă cu trofeul pe masă. Și atunci, și acum a fost o echipă foarte bună. Pot să zic că noi dominam mai mult. Acum cred că au jucat mai direct pe poartă. Cred că noi dominam mai mult jocul. Asta ar fi diferența. Atunci țineam mai mult de minge și aveam posesie mai bună.

Farul poate face pasul la nivelul următor?

– Toată lumea vorbește că Farul e într-o perioadă mai proastă, dar eu cred că ei vor prinde play-off-ul și se vor bate pentru campionat și anul acesta. Au o echipă foarte bună, e o chestie de moment și o să treacă peste ea. Au fost eliminați din Europa, dar cred că vor fi din nou acolo. Îi cunosc pe toți și mai vorbim câteodată. Cred că va fi o luptă în trei, între FCSB, CFR Cluj și Farul.

Povestea titlului de campioni cu Viitorul: „Atunci am realizat că e anul nostru”

Ai scris istorie la Viitorul cu primul titlu de campioni. E cea mai frumoasă amintire?

– Țin minte că am început foarte prost și eram chiar la retrogradare după vreo șase, șapte etape. Pe urmă a venit un meci cu Chiajna și am câștigat cu 2-1. De atunci, am avut o serie de vreo șapte, opt victorii la rând și am terminat în iarnă pe primul loc. Ne-am dat seama că putem lua titlul, că poate fi anul nostru.

Bătălie pe muchie de cuțit cu FCSB…

– A fost un final de sezon foarte greu, cu presiune foarte mare… Țin minte că la meciul cu CFR de „acasă” nu ne-a ieșit jocul foarte bine și eram cu toții timorați. Am avut și puțin noroc… și țin minte că a apărat Râmniceanu câteva mingi foarte grele… și am avut și un penalty. A fost puțin noroc, dar cred că meritam să fim campioni.

Coreea de Sud, experiența vieții, facilitată de Ionuț Luțu: „Ai 30 de minute!”.

Apoi a venit un transfer surpriză în Coreea de Sud. Cadou de ziua ta…

– Da, s-a făcut transferul chiar de ziua mea, pe 25 martie. Țin minte că dormeam și m-a sunat domnul Zoltan Iașko: „Nu vrei să pleci în Coreea?”, „Cum?! Ce să fac?!”… Era ceva ciudat pentru mine. Îmi zice: „Ai 30 de minute la dispoziție!”. Se termina perioada de transferuri acolo și trebuia să dau un răspuns rapid și să îmi cumpere bilet de avion. A doua zi am plecat în Coreea de Sud. Nu știam absolut nimic de nicio ofertă sau negociere. A fost un agent coreean și cred că totul s-a făcut cu ajutorul lui Ionuț Luțu, că a jucat și el acolo.

Ce a fost așa special acolo?

– Mi-a plăcut totul! De la experiență, la fotbal, mâncare, viața lor… absolut totul! A fost pentru mine cea mai frumoasă perioadă după experiența de la Viitorul. Sunt foarte departe față de noi… Nu mă așteptam când m-am dus acolo, și eram un pic speriat, că o să fie diferență mare de cultură. A fost excelent. Eram și aproape de Seul, mergeam mereu să mă plimb. E o țară mică, toate meciurile erau aproape ca distanțe. Și condiții extraordinare. Cel mai înalt nivel.

Fotbalul asiatic: „Nu puteai să ții pasul cu ei cât alergau!”

Ce te-a impresionat cel mai mult?

– Respectul lor față de fotbal și față de oamenii mai în vârstă. Ei au chestia asta în cultura lor. Un respect dus la extrem. Nu există greșeală în asta. Mi-a plăcut cum arată țara, totul pus la punct, superb. Fotbalistic a fost foarte greu… Se aleargă enorm și antrenamentele sunt foarte grele. Totul fizic. Pe noi, străinii, ne mai înțelegeau. Îmi spunea antrenorul, dacă obosesc, să îmi mai iau pauză, am avut noroc să nu fac exact ca ei. Nu puteai să ții pasul cu ei la cât alergau. Nu exista un patron ca la noi. Asta nu prea înțelegeam. E puțin diferit, nu știu exact cum, dar e…

Și ai ajuns a treia oară la Viitorul…

– Țin minte că mai erau patru meciuri până la terminarea sezonului regulat și trebuia să câștigăm ca să intrăm în play-off. N-am reușit și am mers în play-out. Apoi s-a schimbat antrenorul, a venit Ruben de la Barrera, dar am reușit să ne salvăm de la retrogradare. A venit și accidentarea la genunchi pentru mine. Din nou un an foarte greu. Am stat șase luni, ruptură de ligamente. Singur am făcut recuperarea și am reușit să îmi revin. Am jucat pe final și am contribuit la salvarea de la retrogradare. Apoi a venit domnul Hagi înapoi pe bancă, nu am jucat cât îmi doream eu și am dorit să plec. Fără nicio problemă. M-a înțeles…

Transferul la Craiova, urmat de 6 luni de așteptare: „A fost frustrant”

De ce ai venit la Craiova?

– M-au sunat și am acceptat. Din păcate și eu, și Gabi Enache n-am jucat aproape șase luni din cauză că nu am putut fi legitimați. E greu să te antrenezi și să nu poți să joci. Clubul însă a fost OK cu noi și nu aveam ce să le reproșăm. A trecut destul de repede, chiar dacă a fost frustrant. Contează că pe urmă a fost OK. Primul meci cred că a fost chiar cu Farul…

Cum e să îi ai patroni pe Adrian și Adiță Mititelu?

– E chiar frumos la Craiova. Mai vorbim, dar foarte rar. Mai venea domnul Adrian pe la echipă să ne încurajeze. Mă bucur dacă dânsul mă apreciază și nu vreau să îl dezamăgesc. La antrenamente nu vine, dar mai vine la câte o ședință sau după meci, ne mai spune câte ceva.

Aurelian Chițu, despre lupta pentru titlul de golgheter în SuperLiga: “Degeaba marchez dacă nu câștigăm”

Ai șapte goluri în 12 etape. Te gândești la titlul de golgheter?

– E un moment bun pentru mine, dar sper să fie și pentru echipă. Degeaba marchez dacă nu câștigăm. Nu mă gândesc la titlul de golgheter. Mă bucur la fiecare meci. Nu am un număr de goluri în cap și nu vreau să mă schimb. Probabil că voi mai marca, dar nu e ușor să o ții așa tot sezonul. N-am făcut nimic până la urmă… Dacă o să joc cu plăcere și o să am bucuria asta, voi juca bine. Nu vreau să mă gândesc la altceva și chiar am doar asta în cap. Îmi place să joc fotbal. Nu mâ gândesc la niciun transfer. Dacă voi merita, probabil va veni ceva, dacă nu, nu.

Problemele cu suporterii și rivalitatea cu Universitatea Craiova „cealaltă”

Vă afectează că Peluza Sud nu mai vine la meciuri?

– Da! Ne afectează în sensul că ei ne încurajau și e frumos când e o atmosferă plăcută pe stadion. Chiar ne dorim să vină. Sperăm că rezultatele îi vor face să se răzgândească și să fie lângă noi.

Cum vezi războiul ăsta dintre CSU și FCU?

– Nu vreau să intru în chestia asta. Este o rivalitate. Noi ne dorim să câștigăm cu ei, și ei cu noi. E ca un derby, clar.

„Bauza și Bahassa fac diferența «unu la unu»”

Cum e să îi ai în echipă pe Bauza și Bahassa?

– Ne ajută pentru că sunt jucători foarte buni amândoi. Sunt foarte talentați și fac diferența „unu la unu”. Chiar avem jucători de calitate în echipă și cred că putem să ajungem în play-off dacă nu vom mai greși atât de mult în apărare și nu o să mai luăm goluri ușor. Avem echipă de play-off.

Cupa României rămâne un obiectiv?

– Va fi un meci frumos cu FCSB. Normal că ne dorim să ajungem cât mai departe. De ce să nu câștigăm trofeul? Clar vrem să ieșim din grupă și cred că putem, cu două victorii. Vor fi două derby-uri, cu suporteri mulți și va fi frumos.

Cel mai frumos gol din Liga 1?

– Cred că „dubla” împotriva Concordiei, când am luat campionatul. Am dat două goluri foarte frumoase. Am marcat și împotriva FCSB-ului, au fost reușite importante.

Mare fan Real Madrid și Cristiano Ronaldo

Ce părere ai de sumele de bani cheltuite în Arabia Saudită?

– Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Toate țările potente financiar fac transferuri pe bani mulți. De ce ar fi o problemă că acum fac arabii chestia asta? Eu nu văd o problemă. Probabil că aș merge și eu. Ai toate condițiile acolo. Cine nu ar merge?!

Real Madrid sau Barcelona?

– Real! Nici nu se pune problema!

Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo?

– Ronaldo! Fiind cu Real de mic, probabil și asta a contat. Pentru mine e cel mai bun din toate timpurile. Sunt foarte buni toți, dar, ca performanțe și reușite, părerea mea e că nu se compară nimeni cu el! Mi-aș fi dorit să am ambiția lui și cred că rămâne un exemplu pentru totdeauna. Îmi place că a reușit peste tot pe unde a mers, deși nu are talentul lui Messi. Oriunde a jucat, a fost foarte bun și cred că asta face diferența între ei doi.

„Nu poți să știi! În viață se poate întâmpla orice! Normal, e echipa mea de suflet ca să zic așa. Cu ei am ținut la meciurile cu celelalte echipe. E greu să joci zece ani undeva și să nu zici simți ceva pentru echipa aia, să nu îți rămână ceva” (Aurelian Chițu, despre Farul)

„Pot prelungi cu Craiova. Nu trebuie să avem discuții pentru că nu sunt genul de om care să plece fără să vorbească înainte. Chiar dacă intru în ultimele șase luni nu aș pleca, pentru că m-au ajutat, aici am reușit să joc un fotbal bun și avem o relație bună. Dacă va fi să fie ceva bun pentru mine, mă voi consulta sută la sută cu clubul. Ei vor alege ce e mai bine pentru mine și pentru ei. Eu nu m-am certat cu nimeni niciodată și n-aș vrea să plec supărați. Chiar nu mi-aș dori asta. Eu îmi doresc să mai joc fotbal câțiva ani” (Aurelian Chițu, despre prelungirea contractului cu FCU 1948 Craiova)

„Îl apreciez foarte mult pe Gigi Becali. Glumește mereu și de fiecare dată replicile sale sunt foarte bune și haioase. Chiar îmi place mult de dânsul… Și e de atâția ani în fotbal, exact ca Adrian Mititelu. Nu se mai pune problema de oferte. Eu am o vârstă și chiar nu mă gândesc absolut deloc la asta. Lumea nu vrea să îl înțeleagă. Tot ce spune e mai așa, cu subînțeles”. (Aurelian Chițu, despre Gigi Becali, de care a fost ofertat în trecut)

Femeia care i-a furat inima: „Urmează să ne căsătorim”

Aurelian are și o viață personală echilibrată și o relație serioasă cu Georgiana, considerată una dintre cele mai frumoase iubite de fotbaliști. I-a fost mereu alături și l-a ajutat să treacă peste toate obstacolele: „M-a ajutat enorm în cele mai dificile clipe. Avem o relație de aproape zece ani, a fost tot timpul lângă mine și m-a susținut. A fost sprijinul principal, știe toate momentele mele grele. A contribuit mult la tot ce s-a întâmplat în viața mea. A fost cu mine în Franța și în Coreea. E ceva firesc că urmează să ne căsătorim”

CV Aurelian Chițu

Data nașterii 25 martie 1991 (Țăndărei)

Palmares: 1 titlu cu Viitorul (2017)

Echipe: Unirea Slobozia (2007-2009), Viitorul (2009-2013), Valenciennes (2013-2014), PAS Giannina (2013-2014), Astra Giurgiu (2014-2015), Viitorul (2015-2018), Daejeon Citizen (2018-2020), Viitorul (2020-2022), FCU 1948 Craiova (2022-prezent)

9 ani a jucat Aurelian Chițu la Viitorul și Farul, în 3 perioade diferite

20 goluri are atacantul de 32 de ani în ultimul an