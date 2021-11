Autorităţile încearcă să afle cine e fetiţa ucisă şi incendiată la Arad. Primele imagini cu victima

Au apărut primele imagini cu fetița ucisă și incendiată la Arad, iar autoritățile încearcă să afle cine este victima.

Fotografia fetiței a fost făcută publică, iar autoritățile au făcut apel la cetățeni pentru a ajuta la identificarea ei, în contextul în care nu a fost raportată dispariția vreunui copil.

Procurorul care se ocupă de ancheta cazului fetiţei găsite moarte şi fără picioare lângă un cimitir din Arad a extins cercetările şi pentru fapte de violenţă în familie sub forma omorului. Familia fetiței decedate încă nu a fost identificată, scrie

a fost găsit la marginea cartierului Bujac din Arad, în apropierea unui cimitir. Cadavrul găsit este al unei fetițe cu vârsta cuprinsă între 5 și 6 ani.

Specialiștii au făcut portretul robot al fetiței pentru a ajuta la identificarea acesteia. Victima găsită sâmbătă, 30 octombrie, în Arad, în apropierea unui cimitir, avea aproximativ 5 – 6 ani și 1,10-1,20 m înălţime, ochi căprui și păr șaten lung de aproximativ 25 cm.

Procurorul Ruxandra Tarcea a declarat că procurorul de caz a extins cercetările in rem pentru violenţă în familie sub forma omorului. Astfel, cercetările se fac pentru faptă, familia victimei nefiind identificată, iar dispariția fetiței nu a fost raportată autorităților.

„În urma efectuării autopsiei medico-legale la care au participat şi organele de cercetare penală delegate în cauză s-a stabilit de către medicul legist că victima este de sex feminin, cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani, că moartea a fost violentă şi s-a datorat posibil unui traumatism cranio-cerebral acut cu prezenţa unui hematom subdural, data morţii datează cu 24-48 ore anterior găsirii cadavrului.

Organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Arad efectuează investigaţii pentru identificarea şi vizionarea imaginilor stocate de camerele de supraveghere atât private cât şi publice din vecinătatea zonei în care a fost găsit cadavrul victimei.

De asemenea, organele de poliţie delegate verifică, cu sprijinul D.G.A.S.P.C., minorii instituţionalizaţi cât şi dispariţiile de minori înregistrate la nivel naţional.

Atât cu ocazia cercetării la faţa locului cât şi după reluarea acestora, existând suspiciuni că s-a folosit un accelerator pentru producerea incendiului, s-a dispus lărgirea zonei de căutare a unor eventuale recipiente a căror conţinut a fost folosit pentru incendiere”, este mesajul transmis de autorități.

Cum a fost descoperit trupul victimei

Cadavrul fetiței a fost descoperit de o persoană care își plimba câinele prin zona respectivă. Animalul de companie a fost cel care a găsit victima, potrivit declarațiilor bărbatului. era mutilat, fără picioare, având urme de incendiere.

„Am văzut câinele că mirosea, ținea botul în sus, mirosea ceva. A sărit direct în iarba aia mare și a venit la mine cu o labă de picior. Am crezut că e picior de porc, picior de păpușă. După care am mers acasă și am stat…că părea real.

Și am zis să merg înapoi că era ceva real acolo. Și am mers înapoi și întradevăr era picior de copil, o labă de copil.

După câte am văzut, puțin incendiat. După, când a venit poliția, a găsit cadavrul. Eu nu am mai mers la cadavru”, a declarat bărbatul pentru .