Autostrada Ploiești-Brașov, imposibil de realizat chiar și în 5 ani. Grindeanu: ”Din păcate, nu sunt șanse”

Traficul de pe Valea Prahovei va mai continua mult timp de acum încolo, spre nemulțumirea multor șoferi care cu greu au ajuns în aceste zile către vacanța de Revelion de la munte. Cu viteza melcului s-a circulat pânâ acum și la întoarcerea de la munte.

Ministrul transporturilor a transmis că sunt șanse mici ca în următorii cinci ani să fie posibilă construcția autostrăzii care ar putea facilita circulația conducătorilor auto, Ploiești-Brașov.

De ce întârzie construcția autostrăzii Ploiești-Brașov

Sorin Grindeanu a explicat situația că în mandatul anterior de la Ministerul Transporturilor, necondus de el, s-au stabilit 30 de luni pentru studiul de fezabilitate, plus alte 42 de luni pentru proiectare.

ADVERTISEMENT

”În acest moment – ca să știm cum stăm și de unde am preluat gestiunea Ministerului Transporturilor pe acest proiect, dezvoltarea autostrăzii Ploiești-Brașov – undeva la începutul anului (2021 -n.r.) a fost scos la licitație – era altcineva ministru (Cătălin Drulă – n.r.) – caietul de sarcini pentru studiul de fezabilitate și proiectare pe Ploiești-Brașov.

Acea licitație s-a încheiat, caietul de sarcini sunând așa: pentru studiul de fezabilitate – 30 de luni, pentru proiectare – 42 de luni. Ați auzit bine. Asta este situația pe care am preluat-o acum. Înainte de a veni eu a fost desemnat câștigătorul acestei licitații în forma despre care v-am spus.

ADVERTISEMENT

Sigur că îmi doresc să am discuții cu el și să găsesc înțelegerea la acest câștigător pentru a scurta termenele. Cu asta mă lupt în acest moment”, a explicat la Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu promite scurtarea termenelor de construcție a autostrăzii Ploiești-Brașov

Ministrul transporturilor a mai explicat că tronsul este unul complicat. A dat asigurări, de altfel, că va încerca să poarte un dialog pentru scurtarea încât construcția să poată avea loc mai devreme.

ADVERTISEMENT

”La modul în care s-au întâmplat lucrurile înaintea mea și dacă nu găsim dialog cu cei care au câștigat (licitațiile) să considere prioritate această autostradă – ei câștigând licitațiile în termeni legali – din păcate, vă spun că nu sunt șanse (în următorii cinci ani).

Eu sunt totuși un om optimist și încerc să găsesc soluții și am convingerea că putem găsi. Nu e un tronson simplu, să ne înțelegem. Nu e construcție la câmpie, dar am această situație dată, pe care am găsit-o când am venit.

ADVERTISEMENT

E de datoria mea să încerc să găsesc soluții mai rapide și sper să am un dialog. Poate prin dialog reușim să-i convingem să scurteze toate aceste termene și să considere acest proiect un proiect prioritar chiar și pentru ei”, a mai declarat ministrul transporturilor.

Sorin Grindeanu a mai dezvăluit că la s-a mai demarat o licitație pentru un studiu de fezabilitate fără proiectare, pentru drumul de mare viteză, Craiova-Lugoj. Pentru acest proiect, în caietul de sarcini este prevăzută o durată de patru ani.

ADVERTISEMENT

”Lucrez cu marfa clientului în acest moment”, a mai punctat ministrul transporturilor.