„Avem doar patru jucători la FCSB”. Cine sunt fotbaliștii în care crede Gigi Becali

Gigi Becali și-a mitraliat fotbaliștii după eșecul cu Rapid. . Totuși, latifundiarul din Pipera a identificat și patru piese importante din angrenajul echipei.

Gigi Becali și „cei patru fantastici”. Singurii fotbaliști în care mai are încredere patronul FCSB

Gigi Becali e extrem de dezamăgit după ce Patronul roș-albaștrilor recunoaște că echipa sa e în scădere și nu mai are încredere decât în patru dintre fotbaliști.

ADVERTISEMENT

„Noi nu avem o echipă de Maradona. Noi avem trei jucători și atât. Șut, Olaru, Coman. Și Băluță. Patru jucători avem. Avem patru jucători, care fiind foarte valoroși fac să fie echipa foarte bună, dar atât avem.

Îl mai avem și pe Radunovici în stânga, hai să zicem, cinci jucători. Târnovanu… Nu poți să zici ceva de el doar că a greșit o dată”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Pe cine a desființat patronul FCSB

Dacă Florinel Coman, Darius Olaru, Alexandru Băluță și Adrian Șut au scăpat de criticile lui Gigi Becali, alți fotbaliști au fost desființați după ce roș-albaștrii au ajuns să termine pentru primul loc în SuperLiga.

„L-am băgat pe Tavi Popescu, cum să cred că un jucător care a fost cel mai bun din România acum este cel mai slab. Au fost și schimbările greșite.

ADVERTISEMENT

Mai bună era echipa făcută, fără schimbări. Cu Compagno și Ovidiu Popescu a fost greșită făcută, dar a doua oară, cu schimbările făcute, a fost mai greșită, mai slabă echipa cu Tavi și cu Rotariu.

Compagno se lovește de perete, dar mai dă pase, mai dă coate, Ovidiu Popescu și el, dar când i-am băgat pe ăștia doi, țăndări, praf. Pe Crețu l-am băgat că am zis că urcă mai mult.

ADVERTISEMENT

Aici e chestie de valoare, noi vorbeam de dorință, că de valoare, și dacă vrei să joci mai prost, nu poți, că ai valoare. Rapid nu are valoare, dar are joc colectiv, are dorință. Dumnezeu a dat unde a fost dorința”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

FANATIK SUPERLIGA, emisiunea realizată de HORIA IVANOVICI, este LIVE pe FANATIK.RO în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Reluarea emisiunii are loc de la ora 17:00.

„Avem doar patru jucători la FCSB” Cine sunt fotbaliștii în care crede Gigi Becali