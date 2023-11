FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu cu Rapid și i-a permis rivalei să se apropie la doar două puncte în fruntea clasamentului. și a avut un gol anulat în finalul meciului pe motiv de ofsaid. A fost a treia înfrângere consecutivă pentru FCSB în duelurile cu Rapid.

Florinel Coman, mesaj pentru suporteri după FCSB – Rapid 1-2: „Trebuie să ne creadă”

Florinel Coman a bifat . „Șeptarul” a ieșit în evidență printr-un șut de la distanță, care a fost respins cu greu de Horațiu Moldovan în prima repriză. La flash-interviu, Coman a avut un mesaj pentru suporteri.

„Am avut ocazii, nu am reușit să marcăm. Am intrat greu în meci, ne-am trezit foarte târziu, am avut un gol anulat. M-am uitat la reluări. Sincer, mi se pare la limită, mi se pare că nu este ofsaid. Poate greșesc, dar important este că nu am reușit să câștigăm. Cu asta rămânem.

Ocazii, dar nu marcăm. Plus că intrăm greu în meci. Toate echipele ne întorc când avem 2-0, noi nu reușim. Sper că de etapa viitoare să ne trezim și să jucăm ceea ce am jucat la începutul campionatului.

Am făcut trei antrenamente, dar sunt bine, n-am nicio problemă. N-am fost activ, nimeni n-a fost activ. Ne pare rău pentru suporteri. Au venit la noi la bază. N-am reușit să câștigăm, dar să ne creadă pentru că și noi facem sacrificii.

„Decât să termin pe locul 4 și să bat Rapidul, mai bine mă bat la campionat”

Știu ce înseamnă pentru ei aceste derby-uri. N-am reușit să-i facem fericiți nici în această seară. Domnul Mustață știe foarte bine cât stăm la antrenament pentru că este mereu cu noi. Trebuie să fim o familie, să ne uităm unii în ochii celorlalți. Să ne încurajăm și să mergem să facem puncte.

Așa s-a întâmplat și anul trecut. În fiecare an se întâmplă asta. Orice echipă trece printr-o perioadă mai proastă. O să ne adunăm și trebuie să câștigăm. În fiecare an avem o perioadă mai puțin bună.

Trebuie să ne ridicăm, să muncim, poate chiar mai mult. Facem sacrificii. Sincer să vă spun, decât să termin pe locul 4 și să bat Rapidul, mai bine mă bat la campionat. Sunt puțin bolnav, dar îmi trece repede”, a declarat Florinel Coman.

Darius Olaru, dezamăgit după FCSB – Rapid 1-2: „Era un derby important pentru noi”

Darius Olaru nu face o tragedie după înfrângerea de pe teren propriu cu Rapid, scor 1-2. Mijlocașul „roș-albaștrilor” consideră că cele două goluri primite pe greșeli individuale au fost prea greu de recuperat pentru echipa lui Charalambous și Pintilii.

„A doua înfrângere. Am avut un parcurs destul de bun până acum vreo 4-5 etape. Într-un tur avem două înfrângeri. Nu este capăt de drum. Păcat că am pierdut în fața unei rivale. Era un derby important pentru noi, pentru fani. Au venit în număr atât de mare pentru noi și din păcate n-am reușit să obținem victoria.

Ne-au dat goluri din două greșeli. Au așteptat greșeala noastră, nu și-au creat ocazii. A fost greu să alergăm după egalare. Am marcat acel gol, dar atât s-a putut în această seară.

Dacă în anii precedenți începeam rău campionatul, acum pe parcursul campionatului ne-am pierdut. Trebuie să arătăm altfel. Până și noi așteptam altceva de la noi. Trebuie să muncim mult mai mult la antrenamente.

Chiar dacă am făcut pași greșiți tot suntem pe primul loc. Așteptăm meciul CFR-ului. Ei n-au greșit cât am greșit noi. În prima repriză, ei au așteptat greșeala noastră. Era greu să alergăm după egalare. Atât am putut”, a spus și Darius Olaru.