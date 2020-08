Avertisment ferm al managerului Institutului Marius Nasta! “Tot mai mulți pacienți vin cu forme severe de COVID-19”

Avertisment ferm al managerului Institutului Marius Nasta! Beatrice Mahler spune ca tot mai multi pacienti COVID- 19 ajung la camera de garda cu forme severe.

Lucrul acesta indica o cresere a agresivitatii virusului. “Marea majoritate a pacientilor care se prezinta au acelasi tip de comorbiditati – pacientii cu boli cardiovasculare, cu obezitate si diabet sunt supusi unui risc major.

In Institutul Marius Nasta, o mare parte din pacientii COVID pozitivi au si patologie pulmonara cronica”, a spus Mahler, la Digi 24.

Ce spune managerul Institutului Marius Nasta despre pacienţii COVID-19!

“Daca e sa ne uitam la profilul pacientului internat, pacientii din acest moment sunt in marea majoritate cu forme severe.

Mai mult decat atat, ajung la camera de garda pacienti suspecti cu saturatii foarte mici (de oxigen, n.r.), care vin de la domiciliu cu forme severe.

Acesta e un lucru care ne ingrijoreaza, pentru ca poate sa indice o modificare de agresivitate a acestui virus, pe care o percepem de la o zi la alta”, a adaugat ea.

Mai mult de atât, medicul a precizat că pacientii cu forme severe raman internati in sectiile de pneumologie multa vreme dupa ce sunt testati negativ pentru COVID-19, pana la stabilizarea starii lor de sanatate.

“Asta se datoreaza in primul rand insuficientei respiratorii care ramane ca o forma cronica de boala. Sunt cazuri extrem de importante si provocatoare.

Daca in primel luni, mai, iunie, numarul acestor cazuri nu era foarte mare, asistam in acest moment la o crestere ingrijoratoare a numarului acestor pacienti. Lucrurile sunt cu atat mai sensibile pentru ca urmeaza o toamna in care nu ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri.

Ar fi bine sa ne mentinem la acest nivel, dar trebuie sa tinem cont ca numarul pacientilor care vor avea sindroame respiratorii post-COVID va fi in crestere”, a mai spus Mahler.