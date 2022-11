Avertismentul lui Mustaţă pentru fanii Rapidului! Câte bilete primesc giuleştenii la meciul cu FCSB. Video

FCSB a fost învinsă fără , în ultimul meci european al sezonului. Roş-albaştrii nu au timp de respiro pentru că duminică au derby cu Rapid, pe Arena Naţională.

Avertismentul lui Mustaţă pentru fanii Rapidului: “Ai mers mârşăveşte an de an”

Derby-ul încinge spiritele între cele două galerii. În tur, cei de la FCSB au fost anunţaţi cu câteva zile înainte de meci că nu vor mai primi peluza întreagă pe Giuleşti, iar acum fanii oaspeţilor vor primi doar numărul minim de bilete: 5% din capacitatea stadionului, adică 2400, pentru retur.

, a transmis un avertisment fanilor rapidişti în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. El îi îndeamnă pe fanii oaspeţilor să nu îşi cumpere bilete la tribuna a II-a pentru că acolo vor fi şi trei brigăzi din Peluza Nord:

“La noi în peluză vom fi probabil 12-13.000 de oameni în peluză. Dacă vorbim de masa galeriei, câteva mii de oameni care încurajăm echipa meci de meci. Cu galeria Rapidului ce discuţii să avem despre bilete?

Am vorbit ieri la telefon şi le-am spus că nu merg intervenţiile. În momentul în care ai spus că dai un număr de bilete şi nu te-ai ţinut de cuvânt, ai mers mârşăveşte an de an aproape… Bine, acum 10 ani, că în rest au cam stat prin B.

“La tribuna a II-a şi-au luat bilete trei brigăzi din galerie. Dacă ei vor să rişte… treaba lor”

Când spui că dai peluza întreagă şi după aia, în ultimele trei zile vă dăm doar 600 de bilete? Nu avem cum, trebuie să ne conformăm legii, vor primi 5% şi la revedere. Vreo 2400 de bilete. Ei mai voiau în plus, dar nu şi-au adus aminte ce au făcut în tur.

Eu îţi dădeam toată peluza, 13.700 şi tu îmi dădeai 1700 în tur. Ieşeau în avantaj. Ca să nu mai existe subiecte de discuţie. La tribuna a II-a şi-au luat bilete trei brigăzi din galerie. Cei care vor să rişte şi să vină la tribuna a II-a, cum au făcut ei apel… nu e problema mea.

Văd că au făcut apel, să cumpere ei bilete la tribuna a II-a, dar eu spun că nu e bine să rişte. Să îşi vadă de treaba lor. Sunt două brigăzi care şi-au cumpărat bilete acolo. Nu ştiu ce se întâmplă dacă vin rapidiştii. Ce se întâmplă pe toate stadioanele dacă îţi iei bilete la echipa gazdă.

“Altă dată să îi spună domnului Niculae să nu mai fie pervers”

Mesajul meu este să îşi procure bilete de la liderul lor, de la Bocciu. Şi altă dată să îi spună domnului Niculae să nu mai fie pervers. Dacă promite că dă o peluză întreagă, să dea o peluză întreagă. Noi am făcut o coregrafie pe toată peluza lor şi ne-am trezit că nu ne dă toată peluza.

Dacă nu te ţii de cuvânt şi eşti nu vreau să spun cum, te mai şi trezeşti că vrei 1000 de bilete în plus. La tribuna a II-a vor fi oameni, să nu îşi facă probleme. Este treaba lor dacă vin acolo, noi am anunţat că vor fi acolo”, a transmis Mustaţă, pe un ton ameninţător.

“S-a terminat cu Conference League şi sper ca băieţii să îşi revină. Nu i-am contestat, asta este”

Liderul galeriei FCSB speră ca Arena Naţională să se umple şi este încrezător că ar putea fi chiar şi 50.000 de oameni la derby-ul programat duminică, de la ora 21:00:

“Cu Rapid este un meci care ne interesează, un derby. Oamenii vin să vadă spectacol, sper să fie spectacol şi în teren. Sper să fie frumos, ca oamenii să îşi aducă aminte de meciurile care au fost odată.

Ieri (n.r. joi) au fost vândute vreo 8000 de bilete. Sper să vină oamenii. S-a terminat cu Conference League şi sper ca băieţii să îşi revină. Nu i-am contestat, asta este. Nu este de ei Conference League.

“Mai sunt trei zile până la meci, eu sper să fie plin stadionul”

Sperăm ca acum să înţeleagă că trebuie să se axeze pe campionat. Dacă nu, mai bine ne lăsăm de fotbal. Nu mai au meciuri din trei în trei zile, nu mai au de ce să se vaite. Este posibil să fie 50.000 de oameni.

Este un derby aşteptat şi cred că există un interes. Mai sunt trei zile până la meci, eu sper să fie plin stadionul, să fie un spectacol frumos. De ce să nu se umple Arena? Noi nu am mai adus 40.000?”, a transmis liderul de galerie.

În tur, Rapid s-a impus cu 2-0 în Giuleşti. Echipa lui Adrian Mutu este pe locul 2, cu 12 puncte mai mult decât adversara de duminică. FCSB este abia pe locul 7 în SuperLiga, dar are şi două meciuri mai puţin disputate.