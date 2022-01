Aya de la Puterea dragostei, adevărul despre despărțirea de Andrei. Ce s-a petrecut între cei doi

Aya de la Puterea dragostei a vorbit despre relația ei terminată cu Andrei, invitată într-o emisiune online alături de prietena ei, Adelina.

Fosta concurentă a reality-show-ului de la Kanal D a menționat că de câteva zile stă la Adelina după ce a avut o discuție foarte aprinsă cu Andrei, discuție care a dus, în cele din urmă, la despărțire.

Conform declarațiilor făcute de Aya, se pare că Andrei era extrem de gelos și o ținea din scurt pe șatenă. Prima dispută serioasă a început după ce Aya a ieșit cu fetele în oraș, iar acesta a fost extrem de deranjat, bănuind la început că se vede cu un alt băiat.

Aya și Andrei de la Puterea dragostei s-au despărțit din cauza crizelor de gelozie ale bărbatului

Andrei a făcut o scenă gelozie după ce a mers în locul în care Aya se afla cu prietenele sale. În cadru a apărut un băiat care vorbea cu Adelina, iar partenerul Ayei a luat foc, deși iubita sa stătea cu celelalte fete.

„El doar a văzut imaginea asta, dar ghinionul a făcut să fie că mașina era în partea Ayei, ca și cum ea vorbea, dar, de fapt, eu vorbeam cu el”, a povestit Adelina.

„Au început telefoanele. Mi-a zis să merg acasă. Am zis că nu merg nicăieri, eu eram cu fetele. Era o situație foarte tensionată și am zis că mai bine merg și dorm pe la fete. De atunci nu am mai mers acasă.

El era super-nervos la telefon”, a povestit Aya la .

„El se aprinde foarte repede”

Andrei s-a supărat inclusiv pe , pe care a telefonat-o certând-o. Băiatul a crezut că ea ar fi pus la cale totul, imaginându-și că i-ar fi făcut lipeala cu acel individ, în condițiile în care Aya a stat mai mereu cu fetele.

„O dăduse și pe mine, chiar dacă eu nu aveam vreo legătură cu relația lor. Se agită. E foarte agitat, asta e descrierea. Oricum el se aprinde foarte repede. Ea e foarte obișnuită cu el. M-am obișnuit că se aprinde foarte repede, dar la fel de repede se și stinge”, a explicat Adelina de la Puterea dragostei.

Aya a mai spus apoi că Andrei era gelos inclusiv pe prietenele sale. Când a locuit cu Mariana, fosta iubită a lui Cristi Comănici, acesta îi spunea mereu că nu era încântat de prietenia cu aceasta.