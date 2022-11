Ayatollahul Khamenei susține că „dușmanii țării” vor încerca să mobilizeze muncitorii. Petroliștii, marea teamă a autorităților de la Teheran

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat sâmbătă că „dușmanii țării” ar putea încerca să mobilizeze muncitorii împotriva regimului său, încercând să discrediteze protestele ce încep să cuprindă și alte clase sociale.

Valul de proteste ce a izbucnit în luna septembrie, după nu pare să fie înăbușit, în ciuda răspunsului violent al autorităților de la Teheran.

Incapacitatea regimului islamist de a pune capăt acestei mișcări, una dintre cele mai puternice provocări din ultimele decenii la adresa autorităților, le-a făcut pe acestea din urmă să acuze inamicii străini ai Iranului de orchestrarea tulburărilor.

Un astfel de mesaj a venit sâmbătă și din partea liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, care a încercat să discrediteze eventuale proteste în rândul muncitorilor.

„Până la această oră, slavă Domnului, duşmanii au fost învinşi. Dar duşmanii au un nou truc în fiecare zi şi, odată cu înfrângerea de astăzi, pot viza diferite clase, precum muncitorii şi femeile”, a declarat Khamenei, într-un mesaj difuzat de către televiziunea de stat.

Sâmbătă, agenţia de presă activistă HRANA a transmis că în zeci de campusuri universitare din Teheran și alte orașe mari, precum Isfahan, Tabriz şi Shiraz au avut loc greve și proteste cu sloganuri precum: „Libertate, libertate, libertate”.

Grupul pentru drepturile kurde Hengaw a postat videoclipuri, ce nu au putut fi verificate de către presa internațională, care asupra protestatarilor în oraşul Divandarreh, ucigând un om.

November 19 – Divandarreh, western

Locals torched a flag of the mullahs’ regime while continuing the nationwide protests against the regime on the 65th day of the uprising.

