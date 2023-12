Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Borisav Burmaz a semnat actele de transfer cu Rapid, . Fotbalistul care evoluează în extrema dreaptă este noul jucător al giuleștenilor.

„Azi-noapte s-au semnat actele”. Anunț exclusiv la Fanatik SuperLiga despre noul transfer al Rapidului

Rapid a dat o nouă lovitură pe piața de mercato. , formația finanțată de Dan Șucu l-a convins pe Borisav Burmaz să vină în Giulești. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că cele două părți au semnat contractul azi-noapte.

„Anunțăm o știre interesantă pentru fanii rapidiști. Am anunțat în premieră zilele trecute transferul lui Borisav Burmaz, locul 2 în clasamentul golgheterilor din Serbia. Azi-noapte târziu s-au semnat actele.

Rapid are și aripă dreaptă în momentul de față. Am înțeles că în primul rând asta joacă, este o soluție în plus. Probabil că urmează să vină anunțul oficial. Putem să vă spunem în mod oficial.

Cine este Borisav Burmaz, noul jucător al Rapidului: „Ștefănescu de Serbia”

„Borisav Burmaz, 21 de ani, al doilea golgheter al Serbiei, care vine de la Vozdovac, locul 7 din SuperLiga Serbiei, a semnat. Începând de azi-noapte, Rapidul, pe lângă Hasani, mai are un transfer oficial.

O să apară curând anunțul oficial. Rapid reușește un transfer care se anunță foarte interesant. O aripă dreapta, Ștefănescu de Serbia. Borisav Burmaz este noul fotbalist al Rapidului”, au fost dezvăluirile lui Horia Ivanovici.

Robert Niță a dat detalii despre Borisav Burmaz. Specialistul FANATIK SUPERLIGA a sesizat că tânărul jucător sârb are calități fizice mai bune în comparație cu Marius Ștefănescu, de la Sepsi. Borisav Burmaz mai avea contract cu Vozdovac până în iunie 2025.

„E mult mai bine făcut fizic decât Ștefănescu. E un jucător cu talie, rapid, care ajunge foarte bine în fața porții. Chiar dacă vine din bandă întotdeauna când se joacă în partea opusă vine pe bara de la colțul lung. Ajunge la finalizare, se pretează la combinații. Un jucător care va face treabă în Giulești”, a spus și Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

