BAC 2020, sesiune august. Rezolvare subiecte Fizică – Barem conform edu.ro

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2020 este în desfășurare, iar FANATIK îți prezintă rezolvarea subiectelor la proba de fizică.

Baremul la fizică va fi publicat oficial pe site-ul edu.ro de Ministerul Educației, așa cum s-a întâmpla și în sesiunea de vară.

De menționat că elevii nu au mai primit în acest an subiecte din programa din semestrul al 2-lea al anului școlar, din cauza pandemiei de Covid-19.

Subiecte la proba de fizică de la Bacalaureat 2020

Proba la examenul de fizică va începe la ora 9:00 dimineața, însă elevii sunt rugați să vină la școală la ora 7:30, pentru a fi pregătiți de examen la 8:30, după un triaj epidemiologic minuțios.

Ministrul Monica Anisie a anunțat că ora de începere a examenului ar putea fi decalată dacă procedurije de triaj epidemiologic vor impune asta, date fiind condițiile speciale de desfășurare.

De menționat că rezultatele vor fi anonimizate, după modelul notelor de la Testarea Națională sau a celor din sesiunea de vară a Bacalaureatului 2020.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a solicitat Ministerului Educației să nu publice rezultatele candidaților la avizier.

În schimb, în dreptul numelui și prenumelui va apărea un cod unic pe care fiecare candidat îl va putea accesa pentru a afla notele.

În altă ordine de idei, MEC le transmite elevilor că toleranța pentru fraudă este zero, astfel că va fi interzisă în sala de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). Cei prinși că trișează vor fi scoși din examen.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puţin 6 (şase).

Primele rezultate vor fi publicate în 2 septembrie, până la ora 12:00, după care va urma perioada de depunere a contestațiilor, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

„Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora”, precizează reprezentanții Ministerului Educației.

Peste 42.000 de candidați s-au înscris la sesiunea august – septembrie a Bacalaureatului 2020. Probele au început luni, 24 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română și vor dura mai multe zile.

„Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se vor derula în zilele de 28 şi 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de Bacalaureat din unităţile de învăţământ liceal vor calcula mediile candidaţilor şi vor asigura echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă la probele de profil, potrivit metodologiei specifice”, au mai precizat cei de la MEC.