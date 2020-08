Bacalaureat 2020, sesiune august. Ce subiecte au picat la Istorie

Bacalaureat 2020, sesiune august. Etapa de toamnă a examenului de Bacalaureat a început luni, 24 august, cu proba scrisă la Limba şi Literatura Română.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marți va avea loc proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie), iar pe 26 august, miercuri, candidaţii vor susţine proba la alegere. Joi va avea loc şi proba de Limba şi Literatura Maternă.

Pe FANATIK vei fi la curent în timp real cu subiectele pe care absolvenții de liceu le au de rezolvat la proba de istorie, astfel încă să obțină o notă de trecere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce subiecte au picat la Istorie în sesiunea de toamnă de la Bacalaureat

Din informațiile furnizate de Ministerul Educației, un total de peste 42.700 de candidați s-au înscris la a doua sesiune de Bac 2020, peste 24.900 de candidați provin din promoția 2019-2020, iar aproximativ 17.800 de candidați sunt din promoțiile anterioare, potrivit datelor oficiale.

La proba de istorie de pe 25 august, ca de altfel la toate disciplinele scrise, elevii înscriși trebuie să fie în clase între 7:30 și, cel mai târziu, ora 8:30. Proba scrisă la istorie durează 3 ore și începe la ora 9:00.

ADVERTISEMENT

În cursul după amiezii, baremul de corectare și notare, precum și subiectele extrase, vor fi publicate la ora 15:00 pe Edu.ro și poate fi consultat și pe FANATIK. Iată AICI ce au avut de rezolvate elevii la sesiunea din iunie a examenului de Bacalaureat 2020.

După probele de la istorie și matematică, absolvenții de liceu din partea minorităților naționale vor susține joi proba scrisă la Limba şi literatura maternă – proba E.b).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se vor derula în zilele de 28 şi 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de Bacalaureat din unităţile de învăţământ liceal vor calcula mediile candidaţilor şi vor asigura echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor de competenţă la probele de profil, potrivit metodologiei specifice”, precizează MEC.

Iată calendarul complet al probelor BAC 2020. Sesiunea de toamnă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

24 august: Limba și literatura română – E.a)

25 august: proba obligatorie a profilului – E.c)

26 august: proba la alegere a profilului și specializării – E.d)

27 august: Limba și literatura maternă – proba E.b)

Regulamentul examenului de Bacalaureat la probele scrise

Edu.ro a publicat și Regulamentul pentru sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat. Astfel, timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen.

ADVERTISEMENT

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Când se afișează rezultatele la sesiunea de toamnă a Bacalaureat 2020

Primele rezultate se vor afişa în data de 2 septembrie (până la ora 12:00). La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare.

ADVERTISEMENT

Contestațiile pot fi depuse în aceeaşi zi, între orele 14:00-20:00, atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.