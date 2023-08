Bancu e îngrijorat, deși Universitatea Craiova e lider: „Echipele mari ne pot taxa”

Universitatea Craiova , din etapa a 6-a a SuperLigii. Formația lui Laurențiu Reghecampf a urcat temporar pe primul loc în campionat, după ce a ajuns la a 3-a victorie consecutivă. Baiaram, Crețu și Screciu au marcat pentru olteni.

Bancu e îngrijorat, deși Universitatea Craiova e lider: „Am făcut greșeli în apărare”

Nicușor Bancu a fost integralist în toate partidele Universității Craiova din acest sezon. Deși în primele șase meciuri din campionat, fundașul stânga din Bănie nu este mulțumit de randamentul defensivei.

„Ar fi ceva fantastic să terminăm așa la finalul sezonului, dar e prea departe să vorbim acum de asta. Trebuie să o luăm treptat, pas cu pas. A fost un meci pe care l-am făcut ușor pentru că am deschis scorul repede.

Din păcate, iar am făcut greșeli în apărare. Puteam să primim gol, să ne egaleze. Per total, am fost echipa mai bună și am meritat acest rezultat.

Am interceptat acea minge. Am încercat să deposedez și mi-a ieșit. Mă bucur pentru cei care au intrat. Îi felicit pe Kurtic, Mateiu, Cîmpanu, care au intrat foarte bine. Sper să o ținem tot așa și cei care intră de pe bancă să ne ajute”, a declarat Nicușor Bancu.

Nicușor Bancu visează la naționala României: „ Am jucat bine de când am revenit”

Nicușor Bancu a adunat de-a lungul carierei 28 de apariții în tricoul echipei naționale. Revenit după accidentările care l-au ținut departe de gazon o bună perioadă de timp, fotbalistul de 30 de ani este pregătit să joace din nou sub „tricolor”.

„Sper să fiu acolo și vom vedea după aceea ce va fi. Îmi doresc din tot sufletul să mă reîntorc acolo pentru că m-am simțit foarte bine ultima dată. Sper să ne calificăm și sper să fiu alături de echipă. Eu mă simt foarte bine. Am jucat bine de când am revenit. Își doresc ca Mister să vadă ce fac aici și să mă ia din nou la lot.

Avem un lot foarte bun la Craiova, deși se vorbea că n-am făcut destule transferuri. Ușor, ușor cei care au rămas, plus cei care au venit formează o echipă foarte puternică. Chiar dacă a lipsit Mitriță, cei care au intrat au făcut-o foarte bine, au marcat. Chiar dacă nu joacă să nu fie supărați. Mister decide cine joacă din primul minut”, a mai spus Bancu.

Nicușor Bancu, despre avantajul Universității Craiova: „Suntem mai proaspeți”

Nicușor Bancu a recunoscut că absența din preliminariile cupelor europene a reprezentat un avantaj pentru Universitatea Craiova în acest start de sezon. „Contează foarte mult. Noi suntem mai proaspeți. Din păcate nu am reușit să ne calificăm în Europa, să mergem în locul celor de la CFR Cluj.

Până la urmă a fost un avantaj pentru noi în acest început de campionat și sperăm să o ținem tot așa. Am avut și noroc, chiar și cu Hermannstadt în ultima fază și acum UTA putea să egaleze. Trebuie să ne revenim puțin pe fază de apărare.

Chiar dacă nu am primit multe goluri, suferim, pentru că celelalte echipe își creează ocazii monumentale. Popică (n.r. Laurențiu Popescu) ne-a salvat de multe ori și trebuie să ne revenim pe faza de apărare. Alte echipe mai mari ne pot taxa”, a încheiat Nicușor Bancu.

În precedentele două runde, Universitatea Craiova a câștigat cu Hermannstadt (1-0) și Poli Iași (4-1). Pentru oltenii urmează derby-ul cu Farul care va avea loc la Constanța.