Laurențiu Reghecampf, îngândurat după Universitatea Craiova – UTA 3-0: „N-a fost bine!”

Antrenorul oltenilor consideră că jucătorii săi pot să evolueze chiar mai bine și că trebuie să fie mai atenți pe fază defensivă, însă îi felicită pentru victorie și pentru efortul depus în fața arădenilor.

Laurențiu Reghecampf, îngândurat după Universitatea Craiova – UTA

Laurențiu Reghecampf a fost îngândurat după victoria obținută de : „A fost un meci greu, căldura a fost mare. Avem probleme în anumite momente ale jocului.

Le-am permis să ajungă foarte ușor la poartă. Trebuie să ne obișnuim să fim mai agresivi la mijlocul terenului și să nu mai lăsăm adversarii să ajungă așa ușor la poartă.

Am jucat foarte prost în prima repriză, am dat gol, dar nu am jucat bine deloc. Jucăm lent, trebuie să ne mișcăm mai repede. Sunt lucruri pe care le știm, încercăm să le facem mai bine.

Eu nu vorbesc de pregătirea fizică a jucătorilor, am spus doar că avem momente în care trebuie să ne comportăm mult mai bine. Jucătorii trebuie să se miște mult mai în viteză, pentru că avem jucători cu valoare bună

„Vreau să ducem echipa la un alt nivel!”

„Vreau să ducem echipa la un alt nivel, la care noi să fim periculoși în fiecare pasă. Trebuia să facem ceva, în prima repriză am făcut multe greșeli.

L-am trecut pe Screciu în spate, l-am introdus pe Mateiu să dea agresivitate în mijloc. A intrat Kurtic, a intrat Cîmpanu, care trebuie și el să ajungă la un nivel bun.

Mă bucur foarte mult că a intrat Kurtic, se vede că are experiență, se vede că strânge echipa în jurul lui, este un plus pentru noi, iar faptul că am marcat trei goluri e un lucru pozitiv”, a .

„În toate discuțiile pe care le am cu jucătorii, le-am spus că valoare au, dar trebuie să iasă din zona lor de confort pentru a obține un campionat.

E o omogenitate, dar cred că ne-ar mai trebui 1-2 jucători, în cazul în care vor mai apărea accidentări. Nu știu dacă mai vin, vedem, până la finalul perioadei de transferuri vom mai vedea.

Eu la pauza meciurilor încerc să mobilizez echipa, să nu le spun ce s-a întâmplat în prima repriză, pentru că știu și ei ce nu a fost bine. Supărat nu sunt, dar mă gândesc ce pot să fac mai bine”, a mai spus antrenorul Universității Craiova.