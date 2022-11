Bănel Nicoliță a retrăit autogolul cu Real Madrid: “Hai, bă, sus.. Mai dă unul!”. Exclusiv

al celei de-a treia emisiuni FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVIC.

Bănel Nicoliță, amintiri dureroase despre „tontogolul” de pe Santiago Bernabeu

FCSB a fost învinsă de Real Madrid cu 0-1 în grupele Champions League în sezonul 2006-2007, după un autogol antologic al lui Bănel Nicoliță. Fostul fotbalist a povestit despre acel moment, unul dintre cele mai dificile clipe din cariera sa.

„Dacă îmi spunea Gigi Becali că am dat 10 centrări proaste, dădeam 10.000 de centrări la antrenament. Sincer, pe mine mă motiva Gigi Becali. Am intrat în depresie doar când am dat autogol pe Bernabeu. În rest, nu. Știam presiunea și unde am venit”, a dezvăluit Bănel Nicoliță.

Chiar și după 16 ani, Bănel Nicoliță nu a reușit să treacă în totalitate peste momentul care a rămas practic în istoria fotbalului românesc: „Ăla a fost cel mai greu moment. Să dai acolo gol… Să te ridice Beckham și Raul… Hai, bă, Bănele că avem treabă! Mai dă unul! Până la urmă, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat! Și pentru mine nu a fost ușor. Cu siguranță m-a făcut celebru și asta”.

e convins că și scorul a făcut să atârne și mai mult autogolul său: „La 1-0 ratează penalty van Nistelrooy! Se făcea 2-0, nu mai zicea nimeni de Bănel!”.

Bănel Nicoliță, declarații savuroase: „Mamă, ce autogol ai dat!”

Nicoliță a povestit că în continuare este oprit de fani pe stradă, iar aceștia își aduc aminte în primul rând de autogolul cu Real Madrid și nu de reușitele sale în tricoul roș-albastru: „Acuma merg pe stradă, văd oameni: ‘Bănel, mamă, ce autogol ai dat’! Nu ce gol frumos ai dat cu Rapid, Betis Sevilla sau Galatasaray! Ei zic ce autogol am dat pe Bernabeu”.

Fostul jucătorul al FCSB a rămas în memoria suporterilor cu niște reușite antologice, însă imaginea sa fi mereu legată de acel moment plin de ghinion din meciul cu Real Madrid.

„Nu zici și tu de golul cu Galatasaray, foarfeca în vinclu în meciul cu Gaz Metan. Nimic! Important e să fii marcator pe Bernabeu, nu contează poarta”, a mai spus Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVIC.

Bănel Nicoliță a jucat la FCSB 188 de meciuri și a reușit 23 de goluri, în perioada 2005-2011. S-a transferat la Saint-Etienne pentru 1,8 milioane de euro.