Bănel Nicoliță, contre în direct cu Florin Talpan: „Eu la ce echipă am jucat, la FCSB sau la Steaua? Pe pieptul meu scria Steaua!”. Video Exclusiv

, în care Florin Talpan a acceptat provocarea lansată de Horia Ivanovici și a intervenit în direct.

Florin Talpan, declarații incendiare la Fanatik SuperLiga: „N-ați jucat la Steaua! Ați jucat la FCSB!”

Colonelul și juristul CSA Steaua București a intervenit în cele din urmă , unde a avut un schimb acid de replici cu Bănel Nicoliță, pe seama disputei cu FCSB.

Bănel Nicoliță: „Am și eu o întrebare: Eu la ce echipă am jucat?!”

Florin Talpan: „În ce perioadă ați jucat dumneavoastră?”

Bănel Nicoliță: „În 2005!”

Florin Talpan: „N-ați jucat la Steaua, ați jucat la FCSB!”

Bănel Nicoliță: „Păi pe tricoul meu scria Steaua București!”

Bănel Nicoliță VS Florin Talpan: „Îi spun lu’ fii-mea că am jucat la FCSB?!”

Florin Talpan: „Ați fost induși în eroare, îmi pare rău! N-ați jucat la Steaua, ați jucat la FCSB! Nu ați jucat niciodată la Steaua”

Bănel Nicoliță: „Toate tricourile eu le am cu Steaua. Ce fac acum? Îi spun lu’ fii-mea că am jucat la FCSB?! OK, nu vreau să intru în mai multe amănunte…”

Florin Talpan: „V-am dat răspunsul foarte clar. Ați jucat la FCSB, nimeni nu vă zice absolut nimic”, a fost dialogul dintre cei doi.

Florin Talpan consideră tranșat conflictul dintre FCSB și CSA Steaua: „Nu a deținut și nu deține marca și nici numele Steaua București”

Florin Talpan a explicat că în acest moment există două decizii judecătorești foarte clare în privința mărcii și numelui „Steaua”: „Este lămurită situația foarte clar, știți foarte bine, prin decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în anul 2014. Li s-a anulat marca pentru rea credință, deci FCSB a înregistrat-o cu rea credință.

Cererea a fost admisă la Înalta Curte de Casație și Justiție, apoi a fost celălalt dosar care a fost câștigat la Curtea de Apel și după aceea la Înalta Curte de Casație și Justiție și s-a stabilit foarte clar că FCSB nu a deținut și nu deține marca și nici numele Steaua București.

Niciodată nu va putea folosi conform acelei decizii, decât cu consimțământul Clubului Sportiv al Armatei Steaua. FCSB-ul trebuie să înțeleagă și să explice jucătorilor pe care i-au indus în eroare, că nu au jucat niciodată la Steaua”.

Bănel Nicoliță, replică pentru Florin Talpan: „Eu am jucat numai la Steaua!”

Bănel Nicoliță nu s-a lăsat păgubaș și a reluat înverșunat dialogul cu Florin Talpan, compătimit de juristul CSA Steaua: „Bănel Nicoliță ce să zică săracul? Dar el a fost indus în eroare…”, „Eu am jucat la Steaua! Numai la Steaua! Scrie Steaua! Eu vorbesc doar fotbalistic, nu mă interesează…”, a replicat fostul fotbalist.

Robert Niță nu s-a putut nici el abține și a intervenit în discuție: „FIFA și UEFA spun că FC Steaua București a jucat cu Real Madrid pe Bernabeu. A dat Bănel gol, domnule Talpan!”. Răspunsul a venit foarte promit de la Florin Talpan: „Acel meci este jucat de FCSB și nu e nicio problemă!”.

Florin Talpan, amenințări și pentru Răzvan Burleanu și FRF: „Va veni cineva și îl va lua la întrebări”

Florin Talpan a explicat că UEFA și FIFA preiau informațiile legate de Steaua bazate pe informațiile primite de la FRF: „La Federația Română de Fotbal este un președinte care nu ține cont și nu vrea să respecte hotărările promulgate de instanță… Nu știu, eu sunt convins că la un moment dat va veni cineva și îl va lua la întrebări pe domnul Burleanu”.

