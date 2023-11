Bănel Nicoliță nu vrea retrogradarea rivalei Dinamo: „Cele mai frumoase derby-uri”

Dinamo este într-o situaţie foarte dificilă. “Câinii” lui Ovidiu Burcă sunt penultimii în clasamentul din SuperLiga şi sunt fără victorie din august, când s-au impus cu 3-2 împotriva celor de la FC Voluntari.

Bănel Nicoliță nu vrea retrogradarea rivalei Dinamo: “Este foarte greu să rămână fără investiţii”

Rivalul Bănel Nicoliţă nu vrea retrogradarea lui Dinamo. susţine la FANATIK SUPERLIGA că derby-urile dintre FCSB şi Dinamo sunt cele mai frumoase meciuri:

“E Derby de România şi cele mai frumoase meciuri sunt cu Dinamo şi Rapid. Acolo simt toţi suporterii ce înseamnă tradiţia. Pentru Dinamo este foarte greu în momentul de faţă să rămână în prima ligă fără investiţii în iarnă.

Cel puţin 5-6 jucători trebuie să aducă. Ca să aduci aceşti jucători îţi trebuie nişte salarii de 10-12.000 de euro pe lună. E greu când aduci jucători de 3-4000. Este foarte greu. Următoarele patru meciuri, pff…

Este foarte greu. Să baţi UTA nu este imposibil, dar apoi ai Craiova, FCSB-ul, în deplasare cu Sepsi”, a spus Bănel Nicoliţă la FANATIK SUPERLIGA.

Ovidiu Burcă: “Eu am avut de gestionat o situație foarte complexă”

Dinamo are un program infernal în perioada următoare. Luni, de la ora 18:00, “câinii” joacă la , iar apoi vor evolua cu Universitatea Craiova, FCSB şi Sepsi, în primele trei etape din retur.

“Eu am avut de gestionat o situație foarte complexă. Am avut restricție la transferuri, jucătorii au venit pe parcurs, am avut acele meciuri infernale la început, plus că niciodată n-am reușit să aliniem cel mai bun prim 11.

S-a pierdut încrederea, s-au pierdut meciuri, dar eu cred că echipa are capacitatea de a întoarce situația. Când pierzi, ești un pic singur, ca antrenor. Oamenii și-au pierdut răbdarea, toată lumea vrea ca echipa să câștige.

Suporterii nu sunt obișnuiți ca echipa să piardă. Repet, eu cred că echipa are capacitatea de a întoarce situația. Îmi place să trăiesc ancorat în prezent și știu că în viață trebuie să privești doar înainte”, a spus Ovidiu Burcă după remiza cu Poli Iaşi.

