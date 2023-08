Bănel Nicoliță, verdict dur despre FCSB: “Sunteți nebuni? Ați jucat tenis 20 de minute!”

Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor, Bănel Nicoliță a urmărit cu sufletul la gura dubla FCSB-ului din Conference League contra celor de la CSKA 1948 Sofia și a avut un verdict dur la final. Echipa lui Charalambous a fost aspru criticată de Nicoliță în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI:

Bănel Nicoliță, semnal de alarmă înaintea înaintea dublei cu FC Nordsjælland

“FSCB are reprize și reprize. Mă uit de fiecare dată și văd reprize și reprize. În prima repriză nu joacă excelent, dar marchează, iar a doua repriză sunt altă echipă, e incredibil. Toate reprizele, adică nu a fost vreuna în care să joace diferit.

Mi se pare că nu sunt pregătiți fizic. Am văzut ieri niște spații incredibile. Doi jucători cu atâta experiență, vorbim de Șut, vorbim de Djokovic. Vorbim de Olaru, Dawa, Chiricheș. Voi sunteți nebuni? Cum vedem calificarea, stop? Au jucat 25 de minute tenis în repriza secundă.”

. Echipa patronată de Gigi Becali a câștigat cu 0-1 deplasarea din Bulgaria și cu returul de la București. Meciul secund a fost însă unul tensionat iar CSKA a fost aproape de o victorie nesperată.

Calitatea individuală, singura armă a FCSB-ului

Bănel Nicoliță a jucat 6 ani pentru FSCB, acolo unde a evoluat alături de Mirel Rădoi, un simbol al echipei roș-albastre. Transferat în 2011 în Franța la Saint Etienne, Nicoliță a rememorat la FANATIK SUPERLIGA impanctul pe care Rădoi îl avea pe gazon.

“Într-adevar, FCSB au jucători de calitate, dar încă nu joaca ca echipă. M-am gândit la Chiricheș, cu atâta experiență. Daca era Rădoi țipa în secunda doi să se trezească toți. Marchează că au jucători de calitate cum e Coman, au execuții. Am văzut a 2-a repriză că fizic nu sunt ok, eu așa am văzut.”, a declarat Bănel Nicoliță.

Pentru . Danezii au început în forță noul sezon și au 2 victorii clare în primele 2 etape ale campionatui. 4-1 cu Viborg și 3-1 cu Aarhus. Cele 7 goluri fac din adversarii FCSB-ului o forță ofensivă la care trebuie să fie atenți. FCSB, la rândul ei, are forță pe partea ofensivă. După un start ca din tun al lui Florinel Coman, a venit rândul lui Octavian Popescu să iasă la rampă. În vârstă de 20 de ani, Popescu a reușist să înscrie în ultimele 2 meciuri jucate în tricoul roș-albastru.

Dubla cu danezii nu e singura grijă a FCSB-ului. Cu victorii pe linie în acest start de sezon, formația patronată de Gigi Becali se pregătește de 4 meciuri în 9 zile. CFR Cluj, Hermannstadt și Poli Iași sunt echipele care amenință seria de invincibilitate a roș-albaștrilor.

