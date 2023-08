FCSB – CSKA 1948 Sofia, în turul 2 preliminar din Conference League. Doar o formalitate?

Meciul FCSB – CSKA Sofia 1948 are loc joi, 3 august, cu începere de la ora 21:30, în manșa secundă a turului 2 preliminar din Conference League. Învingătoarea de aici va avea o misiune cumplită în turul 3 preliminar, pentru că va întâlni pe vicecampioana Danemarcei, FC Nordsjaelland. Va fi un examen extem de dificil pentru bucureșteni, danezii plecând clar favoriți.

Unde se joacă meciul FCSB – CSKA 1948 Sofia, în manșa secundă a turului 2 preliminar din Conference League

se desfășoară joi, 3 august, de la ora 21:30, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, în manșa secundă a turului 2 preliminar din Conference League. Stadionul pe care joacă Dinamo partidele de campionat și unde a avut loc „Derby de România”, FCSB – Dinamo, are numai 7.000 de locuri, dar acest lucru nu prezintă nicio importanță în privința partidei cu CSKA SofIA 1948.

Asta pentru că la meciurile de acasă din grupele Conference League de anul trecut, fanii FCSB ar fi avut scandări rasiste și UEFA a decis ca pedeapsă ca primul meci acasă din cupele europene al echipei patronate de Gigi Becali să se joace cu porțile închise. O decizie care îi face pe cei de la CSKA 1948 Sofia să capete încredere în faptul că ar putea răsturna deficitul de un gol de la meciui câștigat de FCSB în capitala Bulgariei cu 1-0.

Cine transmite la TV partida FCSB – CSKA Sofia 1948

Partida se joacă joi, 3 august, de la ora 21:30,pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, dar fără spectatori, în manșa secundă a turului 2 preliminar din Conference League. Ea va fi televizată în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, deși pe aceste posturi va fi transmisă în direct de la ora 19:00 și întâlnirea Urartu – Farul. O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București joi, 3 august vremea va fi de-a dreptul toridă, pentru câ se vor atinge temperaturi caniculare, 37 de grade la ora amiezii, în jur de 34 grade la ora startului partidei, fără nici urmă de amenințare de ploaie.

Arbitrul meciului este albanezul Juxhin Xhaja, 33 de ani, aflat la al zecelea meci în cupele europene. Cu fotbalul românesc a avut tangențe o singură dată, în 2018, la partida Viitorul – Dinamo Zagreb 0-1 în UEFA Youth League. Cel mai tare joc arbitrat a fost Djurgarden – APOEL Nicosia 3-0 în august 2022, scor 3-0, în Conference League, arătând șase cartonașe galbene și două roșii, câte unul de echipă.

Ce absențe sunt în întâlnirea FCSB – 1948 CSKA Sofia

FCSB pleacă din postura de favorită după succesul din tur, dar bulgarii vin cu gânduri amenințătoare. Probabil nu va fi în formula de start în partida de la Galați, dar s-a văzut că încă nu este pus la punct cu pregătirae fizică. Nici tânărul Pantea nu va juca fundaș dreapta, probabil Ovidiu Popescu urmând a-l înlocui.

Faptul că nu vor fi spectatori e chiar un avantaj pentru o echipă obișnuită să joace astfel, cu puțini oameni în tribune. Antrenorul Atanas Ribarski are trei jucători out la acest meci: Johnathan, Serdyuk și Piscevic, toți trei fiind accidentați.

Cote la pariuri la jocul FCSB – CSKA 1948 Sofia

Deși s-a impus la Sofia cu 1-0 în partida tur, FCSB nu este văzută ca o echipă care are de îndeplinit o formalitate la retur. Cota de 1,70 primită pentru victorie arată că book-makerii cred că nu va fi simplu pentru bucureșteni, mai ales că joacă și fără public. Victoria bulgarilor are cotă de 5,25. La calificare, FCSB are 1,10, iar CSKA 1948 Sofia ajunge la cota 7,00.

Șansă dublă „X2” ajunge la cota de 2,20, iar un gol înscris de oaspeți ajunge la cota de 1,70. De altfel, bulgarii au venit cu declarații extrem de războinice și sunt convinși că pot întoarce în favoarea lor soarta calificării. CSKA 1948 Sofia, deși este o echipă aproape fără suporteri, arată mult mai bine decât surata mult mai cunoscută, CSKA Sofia, adversara lui Sepsi Sf. Gheorghe.