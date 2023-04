Bani mai mulți pentru cabinetele medicale de la țară. Peste 3.000 de centre vor fi renovate și dotate cu echipamente moderne

Ministerul Sănătății a publica proiectul de hotărâre din Guvern prin care vor fi alocați circa 315.000.000 de euro în infrastructura sanitară prin intermediul a patru programe care vizează dotarea cabinetelor medicilor de familie, a cabinetelor de planificare familiară, a centrelor comunitare integrate, achiziția de ambulanțe de terapie intensivă pentru nou-născuți și dotarea cu unități mobile de screening pentru cancer.

Măsuri pentru blocarea exodului medicilor spre orașe

Programele care urmează să fie aprobate de către Guvern vor fi finanțate cu fonduri provenind din Planul Național de Redresare și Reziliență. Procedurile de achiziție se vor realiza prin intermediul Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și se vor finaliza prin încheierea de acorduri-cadru, în numele și pentru Ministerul Sănătății.

Cele cinci programe care vor fi demarate sunt următoarele:

a) Programul național de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală – 180,45 mil.euro fără TVA.

b) Programul național de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială – 10,00 mil.euro fără TVA.

c) Programul național de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate – 40,20 mil.euro fără TVA.

d) Programul național de dotare cu ambulanțe de terapie intensivă nou-născuți – 80,20 mil.euro fără TVA.

e) Programul național de dotare cu unități mobile de screening pentru cancer – 4,02 mil.euro fără TVA.

Justificarea Ministerului Sănătății este starea deplorabilă în care a ajuns medicina de familie în mediul rural, cu . „Astfel, 328 de comune din România nu au niciun medic de familie, 2,5% din populație nu are niciun medic de familie în comuna de reședință, din 1.414 de localități (comune și orașe) lipsesc 2.187 de medici de familie. Doar 1.496 de localități (47%) au suficienți medici de familie, iar 271 de localități au mai mulți medici de familie decât este necesar pentru populația existentă. Cel mai mare excedent este în municipiul București, urmat de alte centre universitare (ex: Craiova, Cluj, Timișoara și Iași)”, se spune în nota de fundamentare a actului normativ.

Ecografe la dispensarele sătești

În consecință, cea mai mare parte a banilor va merge către reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici. Prioritate vor avea . Pentru orașele mai mari, sprijinul se va acorda doar medicilor de familie organizați într-o formă asociativă, cu sediul în aceeași clădire.

„Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator de tip „point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical etc; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice”, precizează MS.

Al doilea program este destinat cabinetelor de planificare familială care vor beneficia de intervenții de reabilitare și reamenajare și vor primi dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică (dispozitive de tip point-of-care plus analizor pentru detecția infecțiilor cu transmitere sexuală, ecograf cu ultrasunete echipat cu sonde ginecologice ultraportabile, microscop, echipamente IT, frigider, etc). De asemenea, va fi finanțată educația pentru sănătatea reproducerii în unele regiuni cu un număr mare de sarcini în adolescență și un număr mare de boli transmitere sexuală.

Caravane de screening pentru cancerul mamar și cervical

Pentru centrele comunitare integrate, care prestează servicii medicale cu titlu gratuit pentru beneficiarii vulnerabili din punct de vedere social, cea mai mare parte a banilor, estimarea fiind de circa 70%, va fi folosită pentru construirea/ renovarea clădirilor în care își vor desfășura activitatea. Și în aceste caz, prioritate vor avea centrele situate în mediul rural sau în zonele defavorizate cu o pondere ridicat a populației rome.

Circa 80 de milioane de euro vor merge către unitățile mobile de terapie intensivă neonatală de nivel III, întrucât România nu deține, în acest moment, astfel de echipaje. „Se urmărește dotarea fiecărui centru regional cu o astfel de unitate, care ar permite transportul în siguranță al pacienților neonatali în stare critică, în funcție de necesitate”, precizează Ministerul Sănătății.

În fine, al cincilea program vizează dezvoltarea de caravane medicale care vor putea derula activități de screening pentru cancerul mamar și pentru cancerul cervical în zonele cu acces limitat la servicii de asistență medicală specializată, inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz. Caravanele de screening (unități mobile) vor fi alocate centrelor regionale care derulează în acest moment activități de screening pentru cancerul cervical și care au deja expertiză în astfel de activități (10 caravane în 8 centre).