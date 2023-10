Bărbat din Constanța, arestat după ce a furat șapte mașini. Ce a făcut cu automobilele

Bărbatul, în vârstă de 21 de ani, a furat autoturismele care erau parcate pe străzi din orașul Constanța. Tânărul a condus mașinile, deși nu deținea permis de conducere, apoi le-a abandonat.

Bărbat din Constanța, arestat după ce a furat șapte mașini

Potrivit , bărbatul a pătruns în alte cinci autovehicule prin forțarea portierei sau spargerea geamului, furând diverse bunuri.

ADVERTISEMENT

”Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, la data de 19 octombrie a.c., au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 21 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat, furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Acesta este bănuit că, în perioada 12 – 18 octombrie a.c., ar fi sustras 7 autoturisme parcate pe străzile din municipiul Constanța, autoturisme pe care le-ar fi condus pe diferite distanțe, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar, ulterior, le-ar fi abandonat.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în aceeași perioadă, ar fi pătruns în alte 5 autoturisme parcate, prin forțarea portierei sau spargerea geamului, sustrăgând diverse bunuri. Prejudiciul total este de aproximativ 15.000 de lei”, se arată în comunicatul oamenilor legii.

Nu este la prima întâlnire cu oamenii legii

După ce a fost prezentat magistraților, bărbatul a fost pentru 30 de zile. Potrivit presei locale, el se numește Dan Adrian Băiceanu și a mai fost arestat pentru fapte similare, în 2021.

ADVERTISEMENT

Bărbatul are o ”slăbiciune” pentru autovehicule marca Daewoo Matiz și Tico, scrie publicația . Potrivit aceleiași surse, tânărul are doar două clase, provine dintr-o familie dezbinată și are obiceiul de a dormi prin zona Gării.

Are o capacitatea intelectuală redusă, grad redus de cultură și de adaptare la normele sociale, toate acestea reprezentând factori care pot contribui la dezvoltarea comportamentului infracțional, după cum au precizat magistrații în dosarele anterioare.

ADVERTISEMENT

În 2019, a fost condamnat ca minor pentru tâlhărie. Atunci abordat o persoană, pe care a condus-o într-o clădire dezafectată din zona Gării din Constanța, iar acolo a lovit-o cu o piatră în zona capului, furându-i un rucsac în care se aflau 17 lei, haine și un aparat de radio. Magistrații l-au condamnat atunci la asistare zilnică pe o perioadă de 6 luni.