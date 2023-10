Basarab Panduru, dezamăgit de un „tricolor” în meciul cu Andorra: „Nu era din filmul ăsta”

și a obținut cea mai clară victorie din aceste preliminarii. Cu două etape înainte de final, cu șanse mari de a merge la turneul final.

Merita Bîrligea să fie titular în România – Andorra?

Basarab Panduru în acest meci. Atacantul de la CFR Cluj a debutat în națională cu ocazia acestui duel.

Analistul TV crede că acesta nu este mai bun decât Alibec sau Drăguș. În afară de asta, crede că echipa folosită de Edi Iordănescu a fost una corectă.

„Am câștigat, la un scor frumos. Am întâlnit o echipă care în primele minute a fost arțăgoasă și a făcut presing. Am reușit să marcăm, iar totul a mers în favoarea noastră.

Nu știu dacă pot alege cel mai bun jucător. Și Coman, și Stanciu și Ianis au făcut ce trebuie. Poate pe Ianis l-aș remarca. Echipa a fost bine făcută. Eu am avut doar o problemă. Am spus de la început că Bîrligea nu era din filmul ăsta. Dar poate îți permiți la meciul ăsta să bagi pe oricine.

E un tânăr de perspectivă, poate nu a făcut rău. Dacă nu ăsta a fost motivul, atunci de ce? Spune-mi argumente. De ce e mai bun decât Alibec? Sau decât de Drăguș.

Am spus la început că Bîrligea nu mi se pare din filmul ăsta. Probabil nici el nu se aștepta să fie titular. Nu e ușor la primul meci, Nu vreau să judec un jucător care vine și nu știe dacă joacă. La primul meci a stat în tribună. La fel și la precedente acțiune, a venit și a stat în tribună. După aceea se trezește titular. Ce să analizez? Nu am ce.

Eu ușor să vorbești după. Dar eu am spus la început că nu e din filmul ăsta. Și nu ai de ce să-l bagi. Eu nu aveam nicio așteptare de la el. Nu e ușor să faci ceva, chiar și cu Andorra. E primul meci, s-a trezit titular. El are 23 de ani, dar joacă fotbal de un an și jumătate, de când a venit la CFR. Nu vreau să discut despre el pentru că nu am ce să spun”, a spus Basarab Panduru la

Daniel Birligea, atacantul de 23 de ani de la CFR Cluj, cotat la 850.000 de euro, adunase 11 meciuri și douĂ goluri pentru naționala U21. Este titular incontestabil la CFR Cluj, pentru care a reușit patru goluri și patru pase de gol în 12 meciuri. A ajuns la CFR Cluj în ianuarie 2022, transferat de la Teramo, din Italia. A mai jucat și la Palermo.