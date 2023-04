Bătaie în timpul orei între două eleve de la o școală profesională din județul Iași. Unde era profesorul

Bătaia s-a întâmplat în Școala Profesională ”Nicolae Bălăuță” din comuna Șcheia, județul Iași. Se pare că în unitatea de învățământ lipsa profesorilor de la ore este ceva obișnuit.

Bătaie în timpul orei între două eleve de la o școală profesională din județul Iași

a fost filmată, iar imaginile au intrat în posesia publicației , care le-a făcut publice. Din imagini se pare că bătaia a fost pregătită cu ceva vreme în urmă, iar fetele chiar s-au ”antrenat” pentru luptă.

ADVERTISEMENT

”Meciul”, care a avut loc în toamna anului trecut, durează mai puțin de două minute timp în care fetele , în vreme ce colegii le încurajează. Lupta se oprește brusc, probabil pentru ca elevii să nu fie prinși. Deși, bătaia a avut loc în timpul orei, profesorul nu era în clasă. Potrivit sursei citate, cadrul didactic s-ar fi aflat în cancelarie.

În urma investigației jurnaliștilor ieșeni, a reieșit că, pe hârtie cel puțin, toate inspecțiile de la școala respectivă nu au revelat nicio problemă. ”La Școala Profesională avem, dacă nu greșesc, clase a câte 20-22 de elevi fiecare. Nu am cunoștință de vreo bătaie acolo, în comună nu s-a auzit nimic până acum. O să vedem filmarea, să vedem dacă sunt elevii noștri, poate este o confuzie”, a declarat primarul comunei Șcheia, Dănuț Ababei.

ADVERTISEMENT

Publicația citată spune însă că filmarea a fost transmisă presei de oameni din interiorul unității de învățământ. ”Se știe despre bătaie, nu este un secret. Scandalul a fost în timpul unei ore, când profesorul era în cancelarie. De altfel, se întâmplă frecvent ca profesorii să stea la discuții și cafele până după jumătatea orei, câteodată nu se mai duc deloc”, a povestit, sub anonimat, un angajat al școlii.

Director: ”Profesorii își fac orele”

Inspectorii de la Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Iași au declarat publicației citate că nu pot spune ce s-a întâmplat în lipsa fișierului video și că nu au putut lua legătura cu directorul școlii Elena Simion.

ADVERTISEMENT

”Și noi am încercat să luăm legătura cu doamna Simion, nu am putut s-o contactăm. După ce vom vedea filmul vom putea formula un punct de vedere” , a declarat Antonina Bliorț, purtătorul de cuvânt al IȘJ Iași.

Într-un final jurnaliștii REPORTER DE IAȘI au reușit să ia legătura cu directorul unității de învățământ. ”Nu știm despre o bătaie petrecută în școală. Vom investiga, vom găsi vinovații și facem comisie de disciplină. Sunt 30 de absolvenți anual.

ADVERTISEMENT

Mulți dintre ei se angajează, alții pleacă din țară la salarii mai bune. În domeniul pe care îl pregătim noi, textile, nu sunt salarii mari aici. Alții se angajează în Iași.” Elena Simion neagă lipsa disciplinei în școala pe care o conduce: ”Este exclus, profesorii își fac orele, nu lipsesc, nu se duc mai târziu la clasă”.

ADVERTISEMENT

La Școala Profesională „Nicolae Bălăuță” Șcheia sunt înscriși 494 de elevi: 85 la nivel preșcolar, 185 la nivel primar, 154 la nivel gimnazial, iar 70 urmează cursurile școlii profesionale. În anul școlar 2021-2022, au absolvit 29 de elevi de gimnaziu (din 33 de elevi de clasa a VIII-a) și 30 de elevi ai școlii profesionale (din 30 înscriși).