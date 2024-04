Băutura pe care o poți consuma dimineața în loc de cafea. E un real energizant natural, nu vei simți lipsa cofeinei

Băutura pe care o poți consuma dimineața . E un real energizant natural, nu vei simți lipsa cofeinei. Un lider al medicinei din Statele Unite ale Americii a dezvăluit care sunt proprietățile pe care le are aceasta.

Licoarea care înlocuiește perfect cafeaua băută în fiecare dimineață. Are proprietățile unui energizant și mulți antioxidanți

Licoarea care înlocuiește perfect cafeaua băută în fiecare dimineață. Are proprietățile unui energizant și mulți antioxidanți. Nutriționiștii sunt de părere că această băutură se numără printre așa-numitele superalimente.

Un articol publicat pe site-ul doctorului Josh Axe, din America, susține că există o variantă sănătoasă pentru cofeină. Aceasta este un ceai care prinde tot mai mult teren în ultima perioadă și este foarte apreciat.

Mai exact, este vorba de matcha, o pulbere verde și fină din Japonia. În prezent, băutura care poate înlocui cafeaua în fiecare dimineață este una dintre cele mai populare prin iubitorii de ceai din toate colțurile lumii.

O ceașcă de ceai conține suficientă teină pentru a oferi energie, cu toate că reprezintă echivalentul a doar 1/5 din cafeina dintr-o ceașcă de cafea. Un alt avantaj este faptul că această energie se eliberează lent în organism, într-un interval de 6-8 ore.

Mai mult, nu este una deloc obișnuită, fiind mai bogată decât celelalte în polifenoli. Specialiștii spun că stimulează metabolismul, scade colesterolul și îmbunătățește circulația. Matcha oferă un echilibru perfect între revigorare și relaxare.

Ceaiul matcha, numeroase beneficii pentru sănătate

Ceaiul matcha conține o mare cantitate de aminoacizi, ceea ce înseamnă că are numeroase beneficii pentru sănătate. Băutura are L-teanină, substanță care are un efect calmant și reprezintă un stimulant asupra undelor Alfa din creier responsabile cu îmbunătățirea concentrării și memoriei.

Pe lângă faptul că înlocuiește perfect cafeaua, băutura susține sistemul imunitar, ajută procesul de slăbire și protejează împotriva cancerului. Conform , are efect antioxidant, fiind bogată în catechine, o clasă de compuși care acționează ca antioxidanți naturali.

În plus, licoarea ajută la protejarea ficatului, metabolizarea medicamentelor și procesarea nutrienților. Totodată, ceaiul matcha stimulează funcțiile creierului, ajută la pierderea în greutate și poate promova sănătatea inimii.

Cum se prepară ceaiul matcha

Ceaiul matcha este deosebit și special, obținut prin metode tradiționale. Cultivatorii chinezi sau japonezi usucă rapid frunzele pentru a evita procesul de oxidare, apoi le transformă într-o pulbere verde. Culoarea prafului este una vibrantă.

Frunzele se macină în râșnițe speciale. Pudra obținută se amestecă cu apă fierbinte și se folosește o măturică din bambus până când apare o spumă fină la suprafața infuziei. E foarte important și vasul care se folosește.

Recipientul poartă denumirea de chawan. Acesta este un bol conceput special pentru ceaiul matcha. Are o formă conică și un fund plat care ușurează procesul de preparare al băuturii care poate înlocui ușor un latte.