Becali, comentarii acide despre arbitraj la Rapid – CFR. „Mai puternici, mai norocoși”

Rapid a făcut spectacol pe teren propriu contra celor de la CFR. Trupa lui Bergodi a reușit să se distanțeze pe tabelă după ce oaspeții au avut un gol anulat pe motiv de off-side. Decizia a fost una la limită și a venit din cabina VAR.

Rapid, prietenă cu FRF

“Păi off-side nu a dat arbitrul, au stat ăia să analizeze 5 minute în cameră. Vrei să își spun? Eu și înainte, mi-am dat seama că e off-side înainte de a zice camera VAR. După reluarea de la televizor mi-am dat seama, nu după VAR.

Nu m-am gândit că le dă golul CFR-ului. Îți spun și de ce. Rapid e mai puternică în arbitraje decât e CFR-ul. E mai puternică. Adică, ce vreau să spun. Când e vorba de CFR, ea are putere pe ce înseamnă ‘Kovacii’.

Când e vorba de ‘Kovacii’, are putere. Și îți spun adevărul. Așa, ce văd eu, ‘Kovacii’. Dar ea CFR nu mai are așa mare putere ca pe vremuri, la toți arbitrii. Pe când Rapid e mai puternică în arbitraj, Rapid are mai mare noroc la arbitrii, e mai norocoasă”, a spus Gigi Becali.

CFR a avut un gol anulat

CFR a contestat golul anulat. Dacă golul ar fi rămas în picioare, CFR ar fi preluat conducerea pe Giulești, iar soarta partidei ar fi fost alta. În final, Rapid s-a impus cu 3-1 și a urcat pe locul 3 în clasament.

“Dar știi de ce sunt mai norocoși? Pentru că așa zisa diplomație funcționează. Stau cu capul la cutie, aplec capul la sultan pentru ca sultanul să nu se supere. Și după sultanul îmi dă mie domnia. Adică îmi mie, sultanul, un cuvant bun.

Zice sultanul să aveți grijă când arbitrați acolo, pentru că e bine să aibă noroc Rapid. Băi Horia, explică-mi atunci ce a fost cu Feșnic. Să îmi explice cineva. Spune-mi când Rapid a fost ciupită, când s-a greșit împotriva lor.

Acolo, foarte bune, sunt oameni specialiști în management. Iar specialiștii iau totul în calcul și cele mai mici amănunte le iau în calcul si au grijă să le managerieze. Sunt manageri acolo. Să nu-l punem pe Șucu într-o chestie de genul acesta.

Niciodată, departe de mine gândul ca Șucu să facă așa ceva. El e un om cuminte, un om corect, asta pentru că îl cunosc și pentru că îl cunosc spun. Eu d-asta spun management, nu Șucu, Șucu săracul habar nu are. Bine că m-ai întrebat că după se interpreta”, a completat Gigi Becali.

