Credeți că a fost viciere de rezultat la Rapid – CFR? Balaj, răspuns argumentat!

CFR Cluj a fost învinsă pe Giulești într-un duel spectaculos al etapei a 10-a. . Clujenii au avut un gol anulat la scorul de 1-1 după o decizie la limită a cabinei VAR. Cristian Balaj este de părere că trebuia dat credit atacului.

CFR a avut un gol anulat la 1-1

“Sunt anumite situații când dubii există și după ce tragi linie, sau pe unde tragi linia. În aceste situații se dă credit atacului. Din punctul meu de vedere, penalty-ul a fost ușor acordat, dar are acoperire pentru această decizie”, a declarat Cristian Balaj, contrat de Robert Niță: “Se judecă în timp real. VAR-ul nu lasă avantaj în caz de dubiu, asistentul judecă așa”.

ADVERTISEMENT

Are acoperire la penalty, dăm penalty-ul pentru că avem acoperire, iar același lucru putem spune și dacă nu ar fi fost dat, are acoperire. Și la golul înscris de noi, consider că a fost un gol valabil. Asistentul a acordat gol, împreună cu arbitrul.

Iar VAR-ul, din punctul meu de vedere, modul în care a trasat liniile, pe unde a trasat liniile, pentru că vorbim, nu trebuia să intervină în acest caz. Am pierdut puncte din vina noastră”, a declarat Cristian Balaj pentru FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Rapid – CFR s-a terminat 3-1

. Rrahmani a deschis scoru încă din minutul 5, pentru ca Deac să egaleze 5 minute mai târziu. Repriza secundă a aparținut în totalitate giuleștenilor. Rrahmani a reușit dublă în minutul 51, iar Petrila a stabilit scorul final cu 20 de minute înainte de încheierea partidei.

“Nu au ieșit din teren, nu au ieșit din jumătatea lor în a doua repriză, dar nu discutăm despre asta. Eu vreau să întreb, Cristi, dacă era în oglindă penalty-ul acesta pentru tine, îl reclamai, sau nu?”, a întrebat Robert Niță, moment în care Cristian Balaj a răspuns: “Probabil”.

ADVERTISEMENT

“Am pierdut din cauza noastră, ultima impresie este, ți-am spus, cea care contează. În repriza secundă, Rapid a fost echipa mai bună. Îi felicităm pentru modul în care au evoluat în repriza a 2-a. Publicul a fost senzațional din nou, le mulțumim și noi, CFR, pentru amtosfera creată.

Din punctul meu de vedere, au fost două reprize diferite și ca joc și ca decizii majore de arbitraj. Diferența între noi și ei, de exemplu, noi nu l-am avut pe Mandorlini în vestiar, la pauză. Konoplyanka a avut anumite probleme medicale și s-a decis să facă recuperare medicală”, a completat Cristian Balaj.

FANATIK SUPERLIGA este LIVE și EXCLUSIV pe FANATIK.RO. Show-ul se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.