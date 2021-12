Cine este Bella Santiago, noua concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities

Cântăreața în vârstă de 32 de ani este cunoscută pentru aparițiile TV. Frumoasa brunetă a ajuns până în semifinala de la „Românii au talent”, în 2016, și a câștigat marele premiu de la X Factor, doi ani mai târziu.

Îndrăgita urmează să ajungă în competiția de modă de la Kanal D în ediția de miercuri, 22 decembrie, menționând că este foarte emoționată, deși nu este pentru prima oară când pășește pe o scenă.

Bella Santiago, noua concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities. Ce a dezvăluit

„Am fost cu prietena mea cea mai bună, Irina, să căutăm tot ce trebuie pentru provocarea lui Maurice și o să vedeți la următoarea emisiune. Ne vedem miercuri, prima mea apariție la Bravo, ai stil! Celebrities.

ADVERTISEMENT

Abia aștept momentul, să-mi spuneți că nu am stil, dar o să am stil acum (râde). Irina o să mă ajute foarte mult… am mari emoții când urc pe scenă, mereu am.

Suntem la atelier, căutam haine, facem haine, o să fac ture la ea. Aici sunt materiale cumpăate din Franța și din Italia, nu se găsesc în România.

ADVERTISEMENT

Aici sunt rochii de seară. Aici se face toată magia. Am găsit tot ce trebuie”, a spus Bella Santiago pe Instagram.

Frumoasa cântăreață este mândră de buna sa prietenă, care realizează obiecte vestimentare pentru orice ocazie. În plus, o recomandă din tot sufletul și are încredere în talentul ei.

ADVERTISEMENT

Cine este Bella Santiango, noua participantă de la Kanal D

Bella Santiago a participat la mai multe concursuri muzicale de la noi, iar pe unele chiar a reușit să le câștige. Originară din Filipine, artista a reușit să impresioneze cu talentul și vocea inconfundabilă.

A urmat cursuri de muzică încă de la vârsta de 12 ani. La 15 ani a început să susțină concerte publice și private în Filipine, Malaezia și Taiwan, iar din anul 2016 este stabilită în România.

ADVERTISEMENT

Cântăreața este gata să-și depășească limitele cu noua provocare, mărturisind că emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities” o aduce în fața unor situații prin care nu a mai trecut.

Câștigătoarea de la X Factor este determinată să impresioneze cu stilul său vestimentar, dar mai ales să-i dea pe spate pe cei trei jurați: Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu și Tici Clenci.

ADVERTISEMENT

„Mă simt foarte bine la filmări, aveam emoții înainte de a intra în competiție în ceea ce le privește pe contracandidatele mele.

Dintre jurați, cel mai teamă îmi este de Maurice Munteanu, însă sper să îl impresionez cu ținutele și momentele mele și să pot face față cu brio provocărilor”, a completat Bella Santiago.