Benfica – Inter Milano, live stream, ora 22:00, în turul sferturilor de finală Champions League. Dubla care decide soarta lui Simone Inzaghi

Meciul Benfica Lisabona – Inter Milano are loc marți, 11 aprilie, cu începere de la ora 22:00, în cadrul primei manșe a sferturilor de finală ale Champions League. Italienii, după ce au eliminat în optimi pe FC Porto, au din nou o adversară din Portugalia, o echipă care pare a fi mai în formă decât gruparea de pe Estadio do Dragao din capitala vinului lusitan.

Unde se joacă meciul Benfica – Inter Milano

Întâlnirea Benfica Lisabona – Inter Milano se dispută marți, 11 aprilie, de la ora 22:00, pe stadionul Da Luz din capitala Portugaliei, în manșa tur a sferturilor de finală ale Champions League. Inter vine după performanța de a trece de marea rivală a vulturilor din Lisabona, dragonii din Porto, după două rezultate tipic italienești: 1-0 acasă și 0-0 în deplasare.

Deși nu există un anunț oficial din partea organizatorilor presa lusitană speculează pe tema faptului că meciul va fi sold-out, așteptându-se ca tribunele să fie pline ochi de marea alb-roșie a fanilor Benficăi, în care se vor strecura aproximativ două mii de tifosi nerazzuri. Oricum, sunt mobilizate importante forțe de ordine, deși nu se așteaptă să existe violențe între suporteri.

Cine transmite la TV partida Benfica Lisabona – Inter Milano

Partida – Inter Milano se joacă marți, 11 aprilie, de la ora 22:00, pe Estadio da Luz din capitala Portugaliei, în manșa tur a sferturilor de finală din Champions League și va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona dacâ intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Marți, 11 aprilie, vremea va fi destul de câlduroasă, dar acest lucru este normal pentru Peninsula Iberică. Va fi soare toată ziua și nu există nici un pericol de ploaie pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă va ajunge la 21 de grade la orele amiezii dar și la ora startului partidei nu va coborî sub 16 grade, o vreme optimă pentru fotbal.

Cine arbitrează meciul Benfica Lisabona – Inter Milano

Partida de pe Estadio da Luz din Lisabona, dintre Benfica și Inter Milano va fi condusă de unul dintre cei mai cunoscuți arbitri FIFA și UEFA, englezul Michael Oliver. În vârstâ de 38 de ani Michael Oliver face parte din 2018 din grupul de elită al UEFA și al FIFA, deși au existat destule meciuri în care a fost acuzat de comiterea unor erori grave.

Cea mai mare a avut loc pe 11 aprilie 2018, pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid la returul unui meci aparent simplu dintre Real și Juventus, ibericii învingând în tur, la Torino, cu scorul de 3-0. Însă o evoluție de senzație a italienilor a fâcut ca în minutul 90 tabela să indice același scor din tur, dar în favoarea lor, moment în care Oliver a dictat cu mare ușurință, dacă nu gratuit, un penalty transformat de Cristiano Ronaldo, decisiv pentru calificarea Realului. După acest meci Oliver și-a mutat timp de câteva luni familia într-o locație secretă, urmare a numeroaselor amenințări cu moartea primite de el și de familia lui.

Ce absențe sunt în partida Benfica Lisabona – Inter Milano

Ambele echipe au probleme de lot pentru acest meci. Antrenorul Benficăi, germanul Roger Schmidt nu poate conta pe serviciile a cel puțin trei jucători, alți doi având șanse reduse de a fi recuperați. Nu vor juca danezul Bah, germanul Draxler și mai ales șeful apărării, argentinianul Otamendi. Au șanse de maxim 20 la sută de a fi pe teren atacantul Guedes și sârbul Ristic.

portarul titular, Handanovic, este de mai multă vreme absent. Cea mai grea pierdere este fundașul Skrniar, cel mai om din defensivă. De asemeni, nu vor putea fi utilizați Dalbert și Calhanoglu, turcul fiind unul dintre mijlocașii cu travaliu mare dar și cu un șut teribil de la distanță.

Cote la pariuri la jocul Benfica Lisabona – Inter Milano

Este un meci echilibrat în care totuși echipa lusitană pleacă în avantaj, victoria ei fiind cotată cu 2,30. Dacă Inter a reuși să ia cele trei puncte cota la victorie pentru italieni ar fi de 3,50. Șansă dublă 1X are cotă de 1,35 iar șansă dublă X2 are cotă de 1,65. Gol marcat Benfica are cotă de 1,30 iar o reușită a oaspeților ajunge la 1,50.

Oricât de ciudat ar părea cele două echipe nu s-au mai întâlnit până acum decât de trei ori. Prima dată, în finala Cupei Campionilor Europeni din 1965, victorie italiană cu 1-0. În 2004, în Cupa UEFA, la Lisabona a fost un egal fără goluri, dar după aceea la Milano s-a petrecut ceva ieșit din comun, o partidă cu nu mai puțin de șapte goluri, câștigată de Inter cu scorul de 4-3, printre marcatori fiind Martins de două ori, Recoba și Vieri, respectiv Nuno Gomes de două ori.