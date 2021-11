Foto. Gestul emoționant al lui Benone Sinulescu! Artistul își renovase casa natală de la Siriu înainte să se mute la Arad

Născut pe 24 mai 1937, la Siriu (județul Buzău), a fost atras de muzică încă din copilărie, așa că la 18 ani înregistra melodiile ”Străina mamei, străină”, ”La Lenuța sub cerdac” și ”În munții Buzăului”. Artistul a devenit celebru alături de ansamblul ”Ciocârlia”, dar a colaborat și cu orchestra ”Barbu Lăutaru”.

De-a lungul unei cariere prodigioase, Benone Sinulescu a cântat pentru președinții din timpul regimului comunist, Gheorghe Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu. De altfel, în anul 1967, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România i-a acordat Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a ”pentru merite deosebite și îndelungată activitate artistică”.

Benone Sinulescu, decorat de doi președinți ai României

Mai mult, Benone Sinulescu a mai fost decorat și de un alt șef de stat, Ion Iliescu, în două rânduri, în 2002 și 2004.

Născut și crescut în Siriu, o pitorească așezare din Munții Buzăului, , originară dintr-un sat de lângă Arad.

”Am fugit la casa mea de la Siriu, de teama cutremurelor. Acesta e motivul pentru care nu prea mai stau in Bucuresti decat atunci cand sunt invitat la diferite emisiuni sau am spectacole. Pot spune ca ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am refuzat sa mai stau la bloc”, declara Sinulescu înainte să se stabilească la Arad.

De frica unui cutremur, Benone Sinulescu pleca din București la Siriu

Și totuși, înainte să se mute din casa părintească, în care nu avea să se mai întoarcă, Benone Sinulescu renovase casa familiei din Siriu. Artistul investise chiar o sumă considerabilă pentru ca locul în care se născuse să arate foarte bine.

În lipsa lui Benone Sinulescu, de casa părintească din Siriu se ocupa o fată, care se îngrijea și de grădina plină de pomi fructiferi. Destul de des, casa natală a lui Benone Sinulescu era vizitată și de turiștii care îndrăgeau melodiile regretatului artist.

După mai bine de jumătate de secol de carieră artistică, Benone Sinulescu încasa o pensie de doar 1.100 lei din partea statului român. Regretatul interpret de muzică populară nu se plânsese însă niciodată de acest aspect, declarând mereu că dragostea oamenilor care îl ascultă îi este suficientă.