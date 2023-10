Bergodi, scos din sărite de un jucător în Rapid – Poli Iaşi 3-2: “Îmi venea să-l omor!”

Antrenorul italian a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre cum a trăit momentul respectiv, recunoscând că i-a venit să-l „omoare” pe Alex Albu când l-a văzut că încearcă să paseze cu călcâiul la mijlocul terenului.

Bergodi, scos din sărite de un jucător în Rapid – Poli Iaşi

la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre momentul în care a fost scos din sărite de Alexandru Albu, în duelul câștigat de Rapid în fața lui Poli Iași:

„El a ales să dea cu călcâiul, acolo m-am supărat mult pe Alex, i-am spus după să nu mai facă astfel de lucruri. El mi-a spus că a vrut să facă și puțin spectacol. Ok, dar nu acolo, nu la 3-2, e destul spectacol, că se marcaseră goluri.

Am vrut să-l omor când l-am văzut că dă cu călcâiul la mijlocul terenului! Mă ținea banca. Sunt momente când se pierde ușor o minge și după echipa adversă îți dă gol”.

„El a vrut să facă puțin spectacol. Când mi-a spus asta, am râs și eu”, a mai spus Cristiano Bergodi la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristiano Bergodi, ușurat după victoria cu Poli Iași

ușurat la finalul meciului cu Poli Iași, moldovenii punând mari probleme și fiind la un pas să înscrie în prelungirile confruntării:

„Am trăit periculos, dar a fost un meci bun, păcat că am primit două goluri. Vom lucra și vom regla mai multe lucruri, dar am meritat victoria, noi am avut ocaziile mari. Echipa joacă bine, am jucat prea mult pe contre în prima repriză.

Eu îmi doresc să văd o echipă care să joace în atac, dar trebuie să controlezi și jocul, să nu mai joci pe contre. Mai bine să fim ofensivi decât să stăm defensiv”.

„Rrahmani nu are inspirație în ultimul timp, dar nu poți să spui ceva negativ de el. A ratat un penalty, dar a alergat mult, mi-a plăcut cum a jucat. Sunt momente mai bune și mai puțin bune.

A câștigat echipa trei puncte, asta e foarte important. Iași are jucători tehnici, jucători buni, care ne-au pus probleme. I-am dat încredere lui Ioniță, a avut o realizare și acum are moralul bun”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.

