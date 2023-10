Ce spune Cristiano Bergodi despre câştigarea titlului cu Rapid: “Sunt un tip ambiţios!”

Cristiano Bergodi crede că Rapid poate lua titlu la finalul sezonului 2023-2024. Antrenorul italian al alb-vișiniilor a intervenit telefonic la

Cristiano Bergodi, despre șansele Rapidului la titlu: „Obiectivul e locul 1-3”

Cristiano Bergodi are ocazia să intre în carțile celor 100 de ani de istorie a Rapidului. Echipa de sub Podul Grant are în palmares doar trei campionate, câștigate în 1967, 1999 și 2003. Cu tehnicianul italian la timonă, întreaga suflare alb-vișinie așteaptă titlul cu numărul 4.

„Noi ne gândim să facem cât mai bine în fiecare meci. Eu sunt un tip ambițios, dar în general îmi place echilibrul. Mă gândesc că am un lot bun. Obiectivul e locul 1-3, nu e ușor titlul. Dar cine știe?

Încet, încet, meci după meci, poate nu se îndepărtează FCSB. CFR a făcut o remiză ieri. Pe parcursul unui campionat se pierd puncte. În play-off e un mini campionat diferit. Deci, se poate întâmpla orice. Noi jucăm, creăm, dar trebuie făcut mai bine”, a declarat Cristiano Bergodi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„O să fiu șef de galerie dacă luăm titlul”

Momentan, după 12 etape scurse din acest sezon de SuperLiga, cu 22 de puncte, șapte mai puține decât liderul FCSB și patru mai puține decât CFR.

„(n.r. – dacă luați titlul, intrați definitiv în galeria Rapidului) Mă duc în galerie. O să fiu șef de galerie (n.r. – râde). Ar fi un vis. Mai devreme sau mai târziu, cred că Rapid poate câștiga un titlu.

Cu o conducere care face lucruri bune. E o normalitate acolo unde lucrez. După primele meciuri mai grele ne-am întâlnit la masă, am vorbit unde se poate întări echipa și așa s-a întâmplat.

Mă bucur de încrederea pe care mi-au dat-o domnul Șucu, Daniel Niculae și Victor Angelescu”, a adăugat tehnicianul italian.

