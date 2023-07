Berna de la Puterea dragostei, mireasă de fotbalist! Ce cadouri o dau pe spate

Berna, fostă concurentă la Puterea dragostei, trăiește una din cele mai frumoase perioade ale vieții sale, dacă nu chiar cea mai frumoasă de până acum.

Berna a găsit Puterea dragostei în brațele unui fotbalist

îi merge de minune pe toate planurile: contractele de publicitate pentru Instagram cresc, chemată la evenimente este, iar inima ei bate puternic pentru un băiat. E vorba de fotbalistul Vadim Covalciuc, care a făcut parte până nu de mult timp din echipa FC Brașov. În prezent, acesta figurează la ACS Kids Tâmpa Brașov.

Berna ne-a povestit ce fel de surprize îi face partenerul ei, cu care are de gând să se mărite și chiar să facă și un copil. Dacă mai credea sau nu în Puterea dragostei, dar și ce spune azi despre relația pe care a avut-o cu , aflați în rândurile de mai jos.

Blondina regretă că nu e un pic mai înaltă: „De frumoasă, sunt frumoasă”

Vedetă de reality-show, influenceriță și, de acum, fotomodel? Cum de ai defilat pentru Sonia Trifan?

– Mi s-a propus o invitație specială din partea , să defilez pentru ea, căci a împlinit 15 ani de activitate, dar ce să zic? Pentru mine a fost o surpriză propunerea asta.

Deci n-ai mai făcut asta până acum? De ce ți-a fost frică înainte să urci pe podium?

– Pfoai, am avut niște emoții foarte tari! Nu mi-a fost frică pentru că o să mă împiedic sau că nu m-aș fi descurcat, dar după ce am văzut toate fetele, majoritatea practicând modelling-ul, iar eu nefăcând asta niciodată… Aici a fost, să zic așa, teama.

Trup de model am zice că ai!

– Da, mulțumesc! De frumoasă sunt frumoasă, arăt ca un model, doar că sunt micuță. Ăsta cred că e dezavantajul meu ca model și asta mă doare. Dacă aveam, sincer, 1,80 eram deja prin străinătate (n. red.: o spune râzând, cu o aroganță disimulată). Mi-ar fi plăcut să fac chestia asta, dar cum sunt mai micuță, nu am practicat. Dar chiar am văzut și fete mai micuțe la defilare și se pricep foarte bine.

Nu mai crede în Puterea dragostei: „E o vrăjeală totală”

Cum te-a schimbat participarea la Puterea dragostei? Ai regretat vreodată că ai fost acolo?

– Cum să regret când viața mea e roz? Am colaborări peste colaborări, tot felul de contracte, lumea mă cunoaște, am prieteni foarte mulți. Sunt prietenă chiar și cu vedete mari. Mi s-a schimbat viața, sincer. Eram o fată simplă din Târgu-Mureș, o fată simplă din Ardeal și m-am transformat într-o bucureșteancă. Cam de trei ani locuiesc aici.

Mai crezi în Puterea dragostei?

– Măi, nu, nu știu! Nu mai cred! (n. red.: râde) Eu zic că e o vrăjeală totală. Acolo oamenii, îți zic sincer, se prefac. Ei în emisiune îți arată tot felul de chestii, dar în realitate nu e așa și chiar și la prietenii mă refer mai mult, că nu sunt prieteniile chiar așa.

Mai păstrezi cu cineva legătura?

– Da, vorbesc cu toți. În emisiune eu am fost foarte atacată. Toate au vrut să mă bată, nu știu de ce, dar, surprinzător, când am ieșit din emisiune cu toate am devenit prietene. Nu știu cum s-a întâmplat asta. Cred că în emisiune era și bătălia pentru suma aceea de bani de la finalul săptămânii, dar după emisiune ne-am dat seama cât de mult contează omenia. Sunt mândră că am fost pe locul doi. Am rezistat în primul sezon, în al doilea sezon am stat tot sezonul.

Cum a cucerit-o fotbalistul Vadim Covalciuc pe ardeleancă: „Avea carismă”

Tu cum mai stai la capitolul dragoste? Încă mai ai iubit, nu?

– Am iubit de un an și câteva luni. Sunt foarte fericită, n-am nicio problemă, însă consider că orice fată ar fi bine să aștepte persoana potrivită. Cel mai mult contează să te înțelegi bine cu persoana respectivă, iar înțelegerea asta vine cumva în timp.

Dar la tine cât a durat așteptarea până ai acceptat relația cu iubitul? L-ai băgat în teste?

– Nu mult, pentru că eu l-am plăcut din prima! M-am îndrăgostit de el și vreau să fie soțul meu.

Cu ce te-a cucerit?

– Mi-a plăcut foarte mult că era sincer. Este și un băiat frumos, dar și sincer. Avea și carismă și asta m-a cucerit. Am niște standarde în căpșorul meu și după astea mă ghidez.

Berna nu mai vrea să audă de fostul ei partener, Philip: „Un minus”

Ai văzut că s-a căsătorit Philip, bănuiesc!

– Nu mă interesează, nici nu vreau să vorbesc! Doamne ajută, să-i fie de bine.

Deci nu vrei să îi transmiți nimic?

– Nu, nu mă interesează absolut deloc.

Sună cumva a regret. Regreți relația asta…

– Pentru mine e un minus. Eu consider că nici nu am avut relație. Ce am acum cu Vadim contează pentru mine, nu mai contează relațiile din trecut. Eu cu el vreau să am un copil, nuntă.

Berna de la Puterea dragostei se mărită cu Vadim, iar rochia de mireasă i-o va crea Sonia Trifan

Ați stabilit ceva pe tema asta?

– Da, am vorbit deja, am ales și locația, vreau să fie ceva foarte frumos. Vreau o nuntă foarte frumoasă.

Când faceți nunta?

– N-am stabilit încă anul, dar ne-am gândit la asta. Eu deja mi-am făcut imagini și cum va arăta baby shower-ul, tot.

Rochia de mireasă cum va fi?

– Vreau să zic că rochia mea trebuie să fie superbă, nu vreau pe simplitate, că nu mă reprezintă. O prințesă adevărată vreau să arăt în rochia de mireasă și chiar am vorbit și cu Sonia Trifan. S-a oferit să îmi creeze rochia și am și plâns când mi-a zis că mă ajută. O ador, e sufletul meu și am încredere în mâna ei. Mi-a promis că o să mă facă cea mai frumoasă mireasă.

Accidentat și operat, tânărul fotbalist se sacrifică pentru poftele iubitei sale

Mergeți în vacanță undeva vara asta?

– Da, am vorbit cu al meu. Avem câteva variante: Mykonos, vrem și Santorini, și Egipt, și Spania. Nu știu când, sincer acum. Noi am fost de curând la mare, însă următoarea vacanță ține cumva de Vadim. Știi de ce? Că el a avut o operație la picior. A avut o ruptură de ligament încrucișat și toată chestia a fost că din 27 martie de când s-a accidentat nu e ok, nu poate să îndoaie piciorul, e în cârje.

Și la mare acum când am fost i-a fost puțin greu. Nu se simțea el în totalitate, ca un om sănătos, să se distreze și el, știi? El a făcut asta pentru mine că eu sunt nebună și tot îi zic că vreau să plecăm, să călătorim. Mă bucur că a făcut asta pentru mine, că în mod normal nu avea voie să vină, medical vorbind. Oricum, urmează ziua mea pe 12 iulie, ziua lui pe 29 iulie, dar cred că nu o să îmi mai țin ziua la mare ca până acum.

Îți dorești vreun cadou special de ziua ta?

– Măi, acuma să-ți spun sincer…

Berna de la Puterea dragostei primește des lenjerie intimă de la iubit

Vreo vilă, vreo mașină…

– Da, vilă, mașină, ce să îmi doresc? Perle, bijuterii. Cred că orice om și-ar dori asta, iar cei care zic că nu, mint. Și să devin milionară îmi doresc, normal. Acum sincer, din partea lui îmi doresc în continuare respect și iubire. Pentru că el chiar îmi cumpără multe cadouri scumpe. Mi-a luat și un inel scump și frumos, din aur, cu pietre… Îmi cumpără și hăinuțe de brand, chiar originale.

Deci are gusturi la cadouri!

– Da, da, chiar da. Lui îi mai place foarte mult să-mi cumpere de la Victoria’s Secret. Când vine acasă de la deplasări îmi aduce lenjerie intimă. Nu știu de ce îi place așa tare, dar adevărul e că și arată bine. Nu pot să mă plâng, chiar mă răsfață.