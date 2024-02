Bernd Storck se menține optimist după Sepsi – Farul 0-1. “Ne-am creat ocazii, dar avem nevoie și de noroc”

Bernd Storck rămâne optimist în ceea ce privește viitorul său la Sfântu Gheorghe. Chiar dacă , tehnicianul are încredere că echipa va putea să câștige în următorul duel.

Bernd Storck se menține optimist după Sepsi – Farul 0-1

Bernd Storck a avut un discurs optimist după cea de-a patra înfrângere consecutivă pe banca celor de la Sepsi. Antrenorul formației de la Sfântu Gheorghe este de părere că , chiar dacă își creează ocazii.

Totodată, tehnicianul lui Sepsi are încredere că elevii săi vor lua cele trei puncte în următorul duel cu U Cluj. Bernd Storck a mărturisit și că este conștient de presiunea pe care o are, dar va da totul pentru echipa sa.

“Cred că am avut totul sub control în prima repriză. Am avut șansa de a marca, dar nu am făcut asta. Apoi am luat și acel gol. Problema noastră este că ne creăm șanse de gol, dar nu marcăm.

Astfel, pierdem meciuri. Uneori avem nevoie și de noroc. Din păcate am pierdut acest meci. Meciul nu a fost atât de diferit în cele două reprize.

Doar am primit un gol în a doua repriză. Nu au fost ocazii mari din ambele părți. Mereu am avut presiune aici. Nu mă voi da bătut. Vreau să încercăm să câștigăm în următorul meci”, a declarat Bernd Storck, la .

Marius Ștefănescu, despre șansele lui Sepsi la play-off

Marius Ștefănescu a discutat despre șansele lui Sepsi la play-off. Jucătorul formației de la Sfântu Gheorghe este de părere că echipa are șanse la un loc în primele șase, chiar dacă bătălia se dă între 4-5 echipe pentru aceeași poziție în clasament.

“A fost un meci cu două reprize. În prima repriză am controlat jocul, am avut și ocazii de a marca. În a doua nu am jucat nimic. Este o înfrângere grea, pentru că aveam nevoie de cele trei puncte pentru a rămâne în cursa pentru play-off.

Am avut câteva ratări. Puteam să fac mai mult, să îmi ajut echipa, dar asta a fost în această seară. Normal că sperăm la play-off. E din ce în ce mai greu, dar avem șanse matematice și trebuie să credem în noi. Sunt 4-5 echipe care se luptă pe un loc”, a spus Marius Ștefănescu la finalul meciului cu Farul.