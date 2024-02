Gică Hagi, sincer după Sepsi – Farul 0-1: ”Azi am avut noroc, ei au controlat meciul”. Ce au declarat Munteanu și Grameni

. Elevii lui lui Gică Hagi termină această rundă pe locul 4 în clasament, cu 40 de puncte acumulate.

Gică Hagi, după Sepsi – Farul 0-1: ”Azi am avut noroc, trebuie să recunoaștem”

Gică Hagi a analizat partida câștigată de elevii săi împotriva lui Sepsi OSK, scor 0-1, și a recunoscut că echipa covăsneană a fost cea care a condus ostilitățile.

”Știam că întâlnim o echipa foarte bună care știe fotbal, am suferit. Victoria ne mulțumește. Cred că Sepsi a făcut un meci foarte bun, dar și noi din repriza a doua am reușit să punem presiune, iar ocaziile au venit. Totuși Sepsi a făcut un meci bun.

Când toată lumea se luptă la fiecare meci, e greu. Azi am avut noroc. Cu toate că am avut ocazii, ei au dominat meciul. Au avut posesie, au controlat partida de la cap la coadă.

Mă bucur totuși că am luat cele 3 puncte. Toate meciurile sunt foarte grele de acum. Oțelul e o echipă care aleargă, face presiune o să trebuiască să ne pregătim foarte bine. Micile detalii o să facă diferența”, a declarat Gică Hagi.

Louis Munteanu, declarații după Sepsi – Farul 0-1: ”Ne dedicăm nouă victoria”

Louis Munteanu a dedicat victoria de la Sf. Gheorghe jucătorilor din lotul Farului Constanța și speră să obțină cele trei puncte și în meciul cu Oțelul Galați, din runda numărul 27 a SuperLigii.

”Este o victorie mare pentru noi. Mă bucur că am revenit, că am și câștigat cred că am fost foarte pragmatici. Mister a fost și el foarte inspirat. Am arătat că putem înscrie și pe finalul meciului.

O victorie mare, avem meci cu Oțelul acasă. Sperăm să luăm cele 3 puncte și să urcăm în play-off pentru că suntem o echipă foarte bună. Eu zic că a fost fault, un gol norocos. Eu am vrut să prind poarta, mă bucur că a fost așa. Ne dedicăm nouă victoria, știm cât muncim pentru asta”, a declarat Louis Munteanu.

Constantin Grameni, despre singura reușită din partida Sepsi – Farul 0-1: ”Mă rugam ca golul sa fie valabil”

Constantin Grameni a oferit declarații despre cum a trăit golul marcat de Farul în meciul cu Sepsi OSK și a prefațat duelul de etapa viitoare, cu Oțelul Galați.

”Mă rugam ca golul sa fie valabil, am așteptat decizia arbitrului la VAR, dar din fericire golul a fost valabil. În prima repriză ei ne-au dominat, în a doua repriză am pus stăpânire pe joc. Nu știu dacă victoria e echitabilă, dar ne bucurăm că noi am fost cei care am luat cele 3 puncte și urcăm în clasament.

Oțelul e o echipă foarte bună, chiar dacă au pierdut cu Dinamo și noi am pierdut cu Dinamo. Victoria nu ne relaxează, ci mai mult ne ambiționează pentru că ne așteptăm că ei să aibă o reacție. Faptul că Dorinel Munteanu nu o să fie pe bancă cred că nu o să îi ajute.”, a declarat Constantin Grameni.

Analiza clasamentului pentru Farul Constanța

După această etapă, Farul se situează pe poziția a patra în clasamentul SuperLigii, profitând de .

Constănțenii au 40 de puncte acumulate și sunt la o diferență de 14 față de liderul FCSB, formația roș-albastră având un meci mai puțin disputat.