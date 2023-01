Bia Khalifa a vorbit despre nunta cu noul ei iubit. Ce planuri au au cei doi: ”Cine nu și-ar dori?”

Bia Khalifa este de departe unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc.

Bia Khalifa, mai fericită ca oricând alături de iubitul ei, ERPS

Tânăra s-a făcut remarcată la show-ul ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, având în vedere ieșirile necontrolate pe care le-a avut. .

Iată că acest lucru nu a oprit-o pe creatoarea de conținut pentru adulți să viseze mai departe. Chiar dacă nu a reușit să rămână în show cât și-a dorit, lucrurile îi merg bine pe alte planuri, cum ar fi cel amoros.

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” este într-o relație de ceva timp. Ea și iubitul ei, ERPS, primul graffer din România, s-au mutat deja împreună și sunt extrem de fericiți, după cum povestește tânăra.

”Iubitul meu actual este ERPS. Suntem împreună de mult timp. Suntem foarte fericiți. Locuim împreună, singuri”, a spus Bia.

ADVERTISEMENT

Din spusele vedetei înțelegem că relația celor doi este una destul de solidă. Aceasta și-a cunoscut inclusiv cumnata, pe care o îndrăgește.

Bia Khalifa, despre nunta cu ERPS

De asemenea, Bia Khalifa nu judecă pe nimeni și speră ca nici ea la rândul ei să fie judecată, având în vedere că cei apropiați ei, fie sunt studenți la medicină, fie la drept, în timp ce ea face OnlyFans.

ADVERTISEMENT

Despre nuntă, Bia Khalifa are deja câteva planuri în minte. Aceasta speră să își unească destinul cu ERPS la Amsterdam, unde cei doi se vor distra pe cinste.

Nu și-a imaginat nunta în totalitate, însă își dorește un eveniment frumos, iar mai apoi, poate și un copil la momentul potrivit.

ADVERTISEMENT

”Nu știu cum să îmi imaginez nunta noastră. Dar, bineînțeles că mi-aș dori. Cine nu și-ar dori? Mi-aș dori să am și un copil cu ochi albaștri cum îi are și el. Chiar înainte să vin aici am exersat pentru copil.

ADVERTISEMENT

Eu am nevoie de dimineață de doza mea de fericire. Așa mă trezește el pe mine”, a mai spus fosta concurentă de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.

Amintim că în urmă cu aproape o lună de zile, .