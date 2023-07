Bianca Andreescu, victorie dramatică la Wimbledon: „Toată lumea era roșie la față”

Bianca Andreescu s-a calificat, după o revenire miraculoasă, . Sportiva cu origine română a trecut în două ore și 48 de minute de Anhelina Kalinina, scor 6-2, 4-6, 7-6(7). În setul decisiv, jucătoarea canadiană a fost condusă cu 2-5.

Bianca Andreescu, victorie dramatică la Wimbledon

(50 WTA) s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon după o partidă extrem de echilibrată cu ucraineanca Anhelina Kalinina (26 WTA), favorită 26 la All England Club. Inițial, jucătoarea din Canada a condus cu 6-2, 4-2 și părea că se îndreaptă spre o victorie în două seturi.

Anhelina Kalinina a revenit și s-a impus cu 6-4 în setul secund, iar în manșa decisivă a condus cu 5-2. Ulterior, Bianca Andreescu a revenit miraculos și s-a impus în tie-break-ul setului decisiv cu 10-7. „Bibi” a mărturisit că victoria împotriva Anhelinei Kalinina i-a adus aminte de cele mai bune momente ale carierei.

„În setul al treilea am fost condusă cu 5-2 și mi-am spus că trebuie să continuu să lupt. Îmi repetam încontinuu că nu s-a terminat. Mi-am reactivat amintiri din 2019, în sezonul acela au fost multe meciuri în care am fost condusă și am întors”, a declarat Bianca Andreescu, la conferința de presă.

„M-am uitat spre loja mea și toată lumea era roșie la față”

Partida a fost extrem de încărcată, iar Bianca Andreescu a ținut să enumere la conferința de presă toate „incidentele” din partida cu Anhelina Kalinina. Răsturnările de situație care s-au petrecut de-a lungul partidei i-au afectat pe cei din loja campioanei de la US Open 2019.

„Să vedem. Toate ocaziile în care mingea a sărit defectuos. Toate intervențiile norocoase ale fileului – m-au enervat tare, tare mult. Smash-ul pe care l-am ratat la 2-2. Faptul că primul serviciu nu prea a funcționat.

Câteva backhand-uri în lung de linie pe care le-am reușit. Apoi, când m-am uitat spre loja mea și toată lumea era roșie la față, parcă făceau atacuri de inimă unul după altul. Da, au fost câteva”, au fost cuvintele Biancăi Andreescu.

Bianca Andreescu, record personal după victoria de la Wimbledon 2023

Pe lângă trofeul de la US Open 2019, în același an, Bianca Andreescu a câștigat turneele de la Indian Wells și Toronto. Fostă ocupantă a locului 4 WTA, Bianca Andreescu a reluat din toamna anului trecut colaborarea cu Christophe Lambert, unul dintre antrenorii cu care a lucrat în programul Tennis Canada pe când avea 14 ani.

După calificarea în turul al treilea la Wimbledon, Bianca Andreescu a stabilit un record personal. Este pentru prima oară într-un sezon când „Bibi” atinge turul al treilea în mai multe turnee de Grand Slam (Wimbledon și Roland Garros). Pe zgura de la Paris, Bianca Andreescu s-a oprit în turul al treilea, fiind învinsă în minimum de seturi, scor 1-6, 1-6 de Lesia Tsurenko.