Wimbledon 2023, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Ana Bogdan, singura jucătoare din România care va evolua luni

Luni, 3 iulie începe al treilea turneu de Grand Slam al anului, regalul pe iarbă de la Wimbledon, în complexul de tenis de la All England Club din Londra. Ultimul turneu de Grand Slam va fi la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, US Open și va avea același loc de desfășurare, arenele de la Flushing Meadows din New York.

Revin sportivii și sportivele din Rusia și din Belarus

În 2022 organizatorii turneului de Grand Slam de la Wimbledon au decis să interzică prezența jucătorilor și jucătoarelor din Rusia și Belarus pe motivul că aceste două țări sunt invadatoare în Ucraina, în fapt Rusia iar Belarus exprimîând sprijin total față de deciziile lui Vladimir Putin. Astfel au fost privați de dreptul lor de sportivi de a-și apăra șansele și a lupta pentru trofeu doi foarte valoroși jucători ruși, Daniil Medvedev și Andrei Rublev, precum și a doua jucătoare a lumii, bielorrusa Aryna Sabalenka.

Anul acesta organizatorii de la Wimbledon au decis să ridice interdicția, astfel că toți acești jucători și jucătoare sunt acum prezenți la Londra iar Aryna Sabalenka este considerată drept marea rivală a polonezei Iga Swiatek în întrecerea feminină. Dar sportivii ruși și din Belarus trebuie să se supună unor reguli impuse de organizatori. Prima este să nu încurajeze sub nici o formă invazia rusă în Ucraina. Apoi, sub nici o formă nu au voie să își exprime susținerea la politica lui Vladimir Putin respectiv Aleksandr Lukașenko. Iar al treilea lucru, unul care lovește serios interesele financiare ale Veronicăi Kudermetova, de exemplu, sunt interzise promovarea pe echipamentul de joc a unor simboluri din cele două țări, de orice fel, jucătoarea fiind sponsorizată de o companie petrolieră din țara ei.

Premii în valoare de 44 milioane lire sterline la ediția 2023 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon 2023

Ediția din acest an a turneului de Grand Slam de la Wimbledon are premii în valoare de 44,7 milioane lire sterline. Este ediția 136 a turneului masculin și 129 a celui feminin. Tradiția turneului a fost până la ediția precedentă ca ziua de duminică să fie una liberă, fără meciuri, fiind singurul turneu cu această regulă. Dar de la ediția 2022 lucrurile s-au schimbat și turneul de la Wimbledon s-a aliniat politicii generale. Vremea pare a fi una care nu va da multe probleme organizatorilor, prognoza din perioada 3-16 iulie arâtând în general cer senin sau variabil, cu posibile precipitații, dar nu însemnate, doar în primele două zile, luni, 3 iulie și marți, 4 iulie.

Este celebrul turneu al căpșunelor, tradiția fiind ca la competiția organizată pe terenrile de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, denumirea completă și exactă a locației, spectatorii să poată achiziționa și să consume căpșuni cu frișcă în timp ce urmăresc meciurile. Un lucru interesant este că jucătoarele vor avea dreptul, la alegere, să poarte echipamente colorate, nu obligatoriu albul cunoscut de la primul al turneului. Ca de obicei, Wimbledon 2023 fiind un turneu de Grand Slam, nu va putea fi vizionat în direct decât pe canalele Eurosport iar în format LIVE VIDEO și dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO

Novak Djokovic vrea al cincilea titlu consecutiv la Wimbledon în turneul masculin

Absentul cu nume important de la Wimbledon 2023 este spaniolul Rafael Nadal, care nu a fost prezent nici la turneul său favorit de Grand Slam de la Roland Garros, unde a câștigat trofeul de 14 ori. Nadal continuă să aibă serioase probleme medicale și nu se știe când ar putea reveni pe teren, în ultimul timp începând să circule tot mai intens și teoria unei încheieri a carierei.

Marele favorit este sârbul Novak Djokovic, cu șapte succese la Londra, dintre care ultimele patru la rând și acum îl vizează pe al cincilea. Djokovic este cap de serie nr.2 după ibericul Carlos Alcaraz, deși acesta nu este privit ca un posibil câștigător pe iarbă. Mai fac parte din rândul top 6 nordicii Casper Ruud și Holger Rune, precum și grecul Stefanos Tsitsipas și rusul Daniil Medvedev.

Irina Begu, cap de serie în competiția feminină

România este prezentă de ani buni doar în competiția feminină a regalului pe iarbă de la Wimbledon. La ediția 2023 a turneului de Grand Slam de la Londra participă direct pe tabloul principal patru jucătoare, Irina Bara, în turul 1 și fiind eliminate în calificări. iar pe tablou au mai intrat direct Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și, cu clasament protejat, Jaqueline Cristian, care are acest privilegiu inclusiv la dublu, alături de Ana Bogdan. La dublu Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostyuk au fost desemnate capi de serie nr.15.

Evident, marea favorită, deși la Wimbledon nu a reușit până acum rezultate notabile, este liderul mondial, poloneza Iga Swiatek, dar opinia specialiștilor este că de fapt cele mai mari șanse le-ar avea bielorusa Aryna Sbalenka și câștigătoarea ediției precedente, kazaha de origini ruse Elena Rîbakina. Mai sunt cotate cu șanse, dar mici, Ons Jabeur, Maria Sakkari, Caroline Garcia sau Jessica Pegula.