Bianca Comănici dă cărțile pe față. Ce s-a întâmplat, de fapt, între Andra Volos și Ella de la Puterea Dragostei

Andra Volos și Ella de la Puterea Dragostei și-au aruncat vorbe grele zilele trecute, fostele concurente de la Kanal D nefiind pentru prima oară în conflict. Bianca Comănici, câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii matrimoniale, a dat cărțile pe față și a lămurit întreaga situație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta iubită a lui Livian Pop a mărturisit că totul a pornit de la niște provocări pe care fostele concurente le-au acceptat în timpul unei ieșiri în oraș. Bruneta susține că lucrurile au degenerat, ea fiind de partea fostei partenere a lui Bogdan Mocanu.

Se pare că Andra Volos și Ella s-au jignit, cea din urmă acuzându-le că pe celelalte că au pornit acest scandal pe fondul consumului de alcool. Bianca Comănici spune că în seara respectivă nu s-au îmbătat, relatând situația complet diferit față de cum a povestit fosta iubită a lui Jador.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andra Volos și Ella de la Puterea Dragostei, un nou scandal. Ce spune Bianca Comănici

Mai mult decât atât, fosta câștigătoare de la „Puterea Dragostei” a dezvăluit că Ella se victimizează și este genul de persoană care nu vede și nu aude nimic, cât de fapt lucrurile stau complet altfel. Fosta parteneră de viață a lui Livian a acuzat-o pe Ella de falsitate, mărturisind că a fost „sifon” în cadrul show-ului de la Kanal D.

„Ella așa dacă face, ea dacă se îmbată, sună. Noi nu ne-am îmbătat, am jucat un joc și am primit mai multe provocări, îmi pare rău că nu am filmat înainte să fie farsă. Mie mi s-a dat provocare inițial să îl sun pe Livian, l-am sunat cu număr ascuns și nu a răspuns.

ADVERTISEMENT

Apoi o altă fată mi-a dat provocarea să o sun pe Ella. Era doar un joc, nu am exagerat. Am sunat-o de pe un alt telefon pentru că Ella o blocase pe Andra. A răspuns și apelul a durat câteva secunde, i-am spus «ești nu-știu-cum și nu o să ai niciodată șanse la Livian. La revedere» și am închis.

În opt secunde nu aveam cum să o fac în toate felurile, așa cum a susținut ea. Ea a încercat să spună ceva, atunci Andra s-a enervat, a luat telefonul și a sunat-o din nou. Și Andra a început să îi spună, dar nu i-a spus mare brânză.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ella a provocat-o. Ella întotdeauna s-a victimizat și am aflat și noi cine a fost «sifonul» un an de zile, acum am aflat și eu. În emisiune am avut două zile în care ne-am certat și am spus că Ella este cea care dă informații și s-a dovedit astăzi.

Ella se preface că nu știe nimic, că nu vede, că nu aude. Andra avea tot dreptul să se ia de Ella pentru că și-o caută acea domnișoară, dar oricum mie nu îmi pasă. Noi nici nu am vrut să deschidem vorba de acest subiect, ea și-a căutat materiale și subiecte. S-a dovedit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost foarte urât că a publicat numărul de telefon de pe care am sunat, aș putea și eu să iau numărul ei de telefon și să îl public peste tot, dar noi nu vrem să facem rău.

Când se certa Andra cu Bogdan, ea era prima care voia să îl împace pe Bogdan. Așa făcea și cu Livian, cu Philip, cu toată lumea”, a mărturisit Bianca Comănici despre scandalul dintre Andra Volos și Ella de la Puterea Dragostei, notează wowbiz.ro.