Bianca Comănici de la Puterea dragostei, cu moralul la pământ. Ce a pățit fosta câștigătoare a emisiunii

Bianca Comănici de la Puterea dragostei (sezonul 2) este destul de tristă în ultima perioadă și a ținut să le spună fanilor ei cât de greu i-a fost să le răspundă sutelor de mesaje, căci mult s-au preocupat în legătură cu starea ei ciudată.

Bianca Comănici de la Puterea dragostei 2, extrem de tristă

Dacă ar întreba-o cineva cum se simte, bruneta nu ar ști să răspundă cu exactitate, căci confuzia este cuvântul care îi descrie perfect starea.

Cu toate acestea, este clar că e foarte tristă, după cum a spus chiar ea, doar că nici ea nu știe de unde vine acest soi de depresie cu care se confruntă de câteva zile.

Bianca le-a spus fanilor că a încercat să facă un vlog sau un live în care să discute ei, poate-poate ar fi reușit să iasă din această stare, dar fiind atât de acutizată, nu a fost capabilă nici de asta și a renunțat în repetate rânduri să se mai conecteze cu urmăritorii ei, chiar și cu cei mai apropiați prieteni.

„Am o stare foarte, foarte proastă de vreo câteva zile”

Fosta iubită a lui Livian Pop susține că nu mai are chef de nimic și simte că s-a oprit timpul în loc deodată cu ea.

„Am o stare foarte, foarte proastă de vreo câteva zile, de vreo trei zile. Am vrut să fac ceva live sau vlog, dar nu pot. Sunt prea confuză, tristă și toate cele.. După cum vedeți, nici nu prea am chef de vorbă, nu am chef de nimic..Am văzut și niște chestii care m-au super deranjat și de acolo și starea mea..

Sunt multe chestii mici și mărunte care m-au deranjat în ultimele 3 zile. Oricât de mult am încercat eu să mă detașez, să mă distrez, să îmi ies din starea asta în care sunt, nu mai pot sa fac nimic. Efectiv, parcă s-a oprit timpul în loc și eu la fel”, a scris vedeta Kanal D pe contul ei de Instagram.

